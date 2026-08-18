Sürücülerin ve bölge sakinlerinin her gün önünden geçerken akıbetini sorguladığı bu dev kompleks, kamuoyunda dolaşan anlatılar, hukuki uyuşmazlıklar ve mülkiyet krizlerinin iç içe geçtiği karmaşık bir süreç aslında...

"Bağışlanan Hastane Arazisi" Anlatısı ve Resmi Kayıtlar

Söz konusu yapıya ilişkin kamuoyunda sıkça dile getirilen temel iddialardan biri, arazinin hayırsever bir aile tarafından kamuya hastane yapılması şartıyla bağışlandığı, ancak sonrasında imar planlarının değiştirilerek rant odaklı karma projeye dönüştürüldüğüdür. Yapılan araştırmalar ve resmi kayıtlar incelendiğinde, durumun geleneksel anlatıdan farklı bir hukuki zemine sahip olduğu görülüyor.

Şenlikköy’deki söz konusu arazi, 1971 yılında veraset yoluyla Mustafa ve Bahiye Pars’ın mirasçılarına devrolmuştur. Arazi, Pars Ailesi tarafından bedelsiz bir bağış şeklinde değil; 8 Temmuz 1977 tarihinde dönemin Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) tarafından 59 milyon 532 bin TL bedel ödenerek satın alınmıştır. Dolayısıyla süreç, metin ve tapu kayıtları düzeyinde "şartlı bir hayırsever bağışından" ziyade, bir kamu kurumunun ticari mülkiyet edinimine dayanmaktadır. Buna karşın, eski bir kamu mülkünün sağlık veya kamu hizmeti alanı yerine TOKİ vasıtasıyla gelir paylaşımı modeline konu edilip özel sektöre devredilmesi, bölge halkı nezdinde bu vicdani "hastane arazisi" algısını canlı tutmuş ve projeye yönelik toplumsal muhalefetin temel dayanağını oluşturmuştur.

Projeyi Kilitleyen Çok Boyutlu Krizler

Koru Florya’nın bir türlü faaliyete geçememesi ve atıl kalması, tek bir nedenden ziyade birbirini tetikleyen bir zincirin sonucudur:

Ortaklık Yapısındaki Uyuşmazlıklar: Konsorsiyumu oluşturan yüklenici firmalar arasında patlak veren yetki, borçlandırma ve usul iddiaları, projeyi yönetimsel açıdan kilitlenmeye sürüklemiştir. İzmit’te CHP’li İki İsime Uyuşturucu Soruşturması: Test Sonuçları Pozitif Çıktı İçeriği Görüntüle

İmar Değişiklikleri ve Ruhsat Davaları: Proje sürecinde AVM alanının genişletilmesi, ortak alanların daraltılması ve imar emsallerine ilişkin yapılan tadilatlar, hak sahipleri ve ilgili taraflarca yargıya taşınmış; alınan iptal ve yürütmeyi durdurma kararları ruhsat meşruiyetini zedelemiştir.

Yönetimsel ve Hukuki Mülkiyet Süreçleri: Yüklenici ortaklardan bazılarının idari ve hukuki soruşturmalar kapsamında yönetim kayyumlarına ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) süreçlerine konu olması, karar alma mekanizmalarını felç etmiştir.