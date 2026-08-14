Kia'nın B-SUV segmentindeki tamamen elektrikli yeni modeli EV2, Türkiye'de satışa sunuldu. Ödüllü EV ailesinin tasarım, teknoloji ve verimlilik mirasını daha ulaşılabilir bir noktaya taşıyan EV2; EV3, EV6 ve EV9'un ardından markanın elektrikli araç pazarındaki konumunu daha da güçlendiriyor.

Kia'nın "Herkes için Elektrikli Mobilite" vizyonunu yansıtan EV2; şehir yaşamına uygun kompakt boyutları, akıllı bağlantı teknolojileri, fonksiyonel iç mekanı ve yüksek verimliliğiyle elektrikli SUV deneyimini geniş kitlelere taşıyor.

Yeni modeli değerlendiren Kia Avrupa Başkanı ve CEO'su Soohang Changşunları söyledi: "Elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir kılma hedefimizin önemli bir parçası olan EV2, Slovakya'da üretilen en kompakt EV modelimiz. Araç; sunduğu menzil, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle günlük ulaşım ihtiyaçlarına güçlü bir yanıt veriyor."

Kompakt Dış Ölçüler, Güçlü SUV Duruşu

4.060 mm uzunluğundaki Kia EV2, markanın "Zıtlıkların Birleşimi" tasarım felsefesini B-SUV segmentine taşıyor. Dikey gündüz farları, karakteristik "Star Map" aydınlatma imzası, belirgin hatları ve güçlü çamurlukları modele dinamik bir dış görünüm kazandırıyor. Cool donanım seviyesinde 16 inç, Elegance paketinde ise 18 inç jantlarla gelen araç, opak ve metalik renk seçeneklerine sahip.

Kia Connect Türkiye'de: Akıllı Bağlantı Dönemi Başlıyor

EV2'nin sade tasarımı ve sürücü ile yolcuları çevreleyen gösterge paneli ferah bir iç mekân sunarken, kullanılan çevre dostu malzemeler modern bir atmosfer yaratıyor. Modelde, Kia'nın en yeni üç ekranlı bilgi-eğlence sistemi yer alıyor:

· 12,3 inç dijital gösterge paneli

· 5,3 inç klima kontrol ekranı

· 12,3 inç merkezi multimedya ekranı

Kia'nın bağlantılı araç teknolojisi Kia Connect de EV2 ile birlikte Türkiye'de kullanıma sunuluyor. Kia uygulaması üzerinden çalışan sistem; kapıları uzaktan kilitleyip açma, sürüş öncesi kabin ısısını ayarlama, aydınlatma ve korna fonksiyonlarını yönetme ile şarj işlemlerini uzaktan kontrol etme imkânı tanıyor. Ayrıca araç konumu anlık olarak takip edilebiliyor; önemli noktalar, şarj istasyonları ve yolculuk rotaları doğrudan araç navigasyonuna gönderilebiliyor.

Kia Connect bunların yanı sıra enerji tüketimi, lastik basıncı, kapı ve bagaj durumu gibi teknik bilgileri anlık olarak iletiyor. Vale modu, coğrafi sınır, hız uyarıları, hırsız alarmı, arka yolcu ve batarya izleme gibi gelişmiş bildirimler ise sürüş deneyimini daha bağlantılı, güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Yatırılabilir arka koltuklar sayesinde EV2, kompakt dış ölçülerine rağmen dikkat çekici bir iç mekân genişliği sunuyor. 885 mm arka diz mesafesi, 1.020 mm ön koltuklar baş mesafesi sağlıyor. Arka koltuklar yatırıldığında ise 1.201 litreye kadar bagaj hacmi elde ediliyor. Buna ek olarak, 15 litrelik ön bagaj, günlük kullanım için ekstra depolama alanı sağlıyor. Beş koltuklu oturma düzeniyle sunulan EV2, şehir hayatına ve aile kullanımlarına kusursuzca uyum sağlayan geniş iç hacmi ve fonksiyonel yapısıyla öne çıkıyor.

641 KM'ye Varan Menzil Sunan İki Batarya Seçeneği

Kia EV2, iki farklı batarya seçeneğiyle sunuluyor:

42,2 kWh batarya ile 433 km'ye varan şehir içi sürüş menzili

61,0 kWh batarya ile 641 km'ye varan şehir içi sürüş menzili*

EV2, sunduğu menzil, enerji verimliliği ve kompakt yapısıyla B-SUV segmentinde sınıfının en iddialı elektrikli modellerinden biri olarak yer alıyor.

EV2, Kia modellerinde 11 kW AC şarj desteği de sunuyor. Bu özellik, Avrupa ve Türkiye'de yaygın olarak kullanılan AC şarj altyapısına uyum sağlayarak ev ve kamusal şarj alanlarında daha hızlı ve esnek kullanım imkânı sunuyor.

Üst segment Kia modellerinden aktarılan Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ve bağlantı teknolojileriyle donatılan EV2, Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) sayesinde şerit değiştirme sırasında olası çarpışma risklerini azaltmaya yardımcı olurken, gelişmiş teknolojileriyle daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yeni Kia EV2 1.599.000 TL lansman fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

*Menzil bilgileri WLTP (Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araçlar Test Prosedürü) standardına göre belirlenmiştir, menzil performansı hakkında garanti teşkil etmez. Araç menzili gerçek kullanım koşullarında; sürüş tarzı ve hızı, hava sıcaklığı, yol ve trafik durumu ile klima ve ısıtıcı gibi elektrikli donanımların kullanımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.