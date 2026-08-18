Gündeme oturan iddianın kaynağı, Brezilya’daki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerinden Sheikh Jihad Hammadeh oldu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Brezilya’nın São Paulo kentindeki temasları sırasında gerçekleşen görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Dört Hafta Önce Kelime-i Şehadet Getirdi"

Milletvekili Ali Şahin’in aktardığı bilgilere göre Sheikh Jihad Hammadeh, 53 yaşındaki efsane futbolcunun uzun süredir kendisiyle iletişimde olduğunu ve yaklaşık dört hafta önce gerçekleşen ziyarette kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğunu ifade etti. Şahin, paylaşımında Roberto Carlos’u tebrik ederek kendisine ve ailesine huzur dolu bir ömür temennisinde bulundu.

Henüz Resmi Açıklama Gelmedi

Futbolculuk döneminde Türkiye'de büyük sevgi kazanan, ardından Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'da teknik direktörlük görevlerinde bulunan Roberto Carlos veya cephesinden iddialara ilişkin henüz resmi bir doğrulama ya da açıklama yapılmadı.