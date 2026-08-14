Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki değişimler ve akaryakıt üzerindeki vergi düzenlemeleri pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Son zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 71 TL seviyesini aşarken, Ankara ve İzmir'de 72 TL'nin üzerine çıktı. Motorinde ise fiyatlar İstanbul'da yaklaşık 80 TL'ye, Ankara'da 80,80 TL'ye, İzmir'de ise 81,07 TL'ye ulaştı.

Motorindeki düşüş kısa sürdü

Motorin fiyatlarında bir gün önce ÖTV'nin sıfırlanmasına bağlı olarak yaklaşık 9,25 TL'lik düşüş yaşanmıştı. 14 Ağustos'taki 8,89 TL'lik yeni zamla birlikte bu indirimin büyük bölümü geri alınmış oldu.

14 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Bölge Benzin Motorin LPG İstanbul Avrupa Yakası 71,43 TL 79,68 TL 33,79 TL İstanbul Anadolu Yakası 71,27 TL 79,53 TL 33,19 TL Ankara 72,40 TL 80,80 TL 33,89 TL İzmir 72,69 TL 81,07 TL 33,79 TL

Fiyatlar il, ilçe ve akaryakıt istasyonuna göre küçük farklılıklar gösterebilir. Son artışla birlikte özellikle motorin fiyatlarının 80 TL bandının üzerine çıkması, ticari araç kullanıcıları ve yüksek kilometre yapan sürücüler açısından yakıt maliyetlerini yeniden gündeme taşıdı.