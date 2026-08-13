Koç Topluluğu şirketlerinden online ödeme çözümleri markası Ödero ile Türkiye'nin öncü otomotiv üreticilerinden Otokar, ödeme süreçlerini dijitalleştiren kapsamlı bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda Ödero, Otokar'ın kurumsal ödeme altyapısını güçlendirirken, bayi ağı ve müşterileri için de hızlı, güvenli ve esnek ödeme deneyimi sunan çözümleriyle süreçleri kolaylaştırıyor.

Tahsilat süreçlerinde hız, kontrol ve operasyonel verimlilik

Ödero'nun güçlü teknolojik altyapısı üzerine kurulan Bayi Tahsilat Çözümü, entegrasyon gerektirmeyen yapısıyla Otokar'a 7/24 çevrim içi tahsilat imkânı sunuyor. Dijitalleşen süreçler sayesinde Otokar'ın tahsilat gün sayısını düşürüyor, nakit yönetimini kolaylaştırıyor. Sistem, tahsilata daha hızlı erişmeyi ve net çalışma sermayesini daha verimli yönetmeyi mümkün kılıyor. Detaylı gelir-gider ve tahsilat raporları ve şüpheli işlem takibi gibi fonksiyonlarla finans birimlerinin işini dijitalleştiriyor ve kolaylaştırıyor. Ayrıca bayilerin risk teminat dengesine olumlu katkı sağlıyor.

Ödero'nun bayiler için sunduğu çözüm ise; Otokar bayilerinin bankalar ile ayrı anlaşma ve mutabakat sürecine girmeden araç ön satış bedeli ve araç bakım-servis bedellerinin taksit avantajıyla tahsil edilebilmesini sağlıyor. Ayrıca, Otokar'ın bayi teşvik sisteminin Ödero'ya entegre edilmesi sayesinde, teşvik tutarları ödeme planına otomatik uygulanıyor ve müşterilere daha avantajlı taksit koşulları sunulabiliyor. Ödero'nun sunduğu kolaylıklar Otokar bayilerinin iş yükünü azaltırken ticaret hacmini artırıyor.

Müşterilere kolay ve hızlı ödeme deneyimi

Ödero ile müşterilerin Otokar bayilerindeki ödeme süreçleri dijitalleşiyor. Müşteriler, güvenli dijital ödeme altyapısı üzerinden hızlı ve kolay ödeme gerçekleştirebiliyor. Müşteriler dilediği yerden, tüm bankalarda geçerli taksitli ödeme seçeneklerinden de yararlanabiliyor. Hızlı ve güvenli ödeme altyapısı, bayideki işlem sürelerini kısaltarak müşteri memnuniyetine katkı sağlıyor.ızlı ve güvenli ödeme altyapısı, bayideki işlem sürelerini kısaltarak müşteri memnuniyetine kat

Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü Hande Sarıdal, Ödero-Otokar iş birliğine ilişkin şunları söyledi: "Ödero olarak Koç Topluluğu'nun teknoloji ve finans alanındaki bilgi birikiminden güç alarak, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen ödeme çözümleri geliştiriyoruz. Günümüzde işletmeler yalnızca satış süreçlerini değil, tahsilat operasyonlarını da hızlandıracak ve verimliliği artıracak teknolojilere ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaçtan hareketle geliştirilen ödeme ve tahsilat çözümlerimiz, ana firma, bayi ve son kullanıcıya fayda sunarak yüksek güvenlik standartları ve güçlü teknik altyapısı ile ödeme süreçlerinin uçtan uca daha etkin yönetilmesine olanak tanıyor."

Otokar Genel Müdür Yardımcısı (Ticari Araçlar) Kerem Erman, müşteri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek; "Otokar olarak müşterilerimizin yanında yer alıyor; yalnızca araçlarımızla değil, iş süreçlerini ve finansmana erişimi kolaylaştıran çözümlerimizle de değer yaratmayı hedefliyoruz. Ödero ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde müşterilerimize araç alım süreçlerinde hız ve kolaylık sunarken, bayilerimizin satış ve tahsilat süreçlerini de daha etkin hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.