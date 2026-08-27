Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada Söke 1970 Spor'un rakibi İzmir temsilcisi Altay oldu. Aydın ekibi, kupadaki ilk sınavında deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekiminde Söke 1970 Spor'un rakibi belli oldu. Söke 1970 Spor CEO'su Ömer Gözüaçık'ın çektiği kura sonucunda Aydın temsilcisinin rakibi Altay olarak belirlendi. Söke 1970 Spor ile Altay arasındaki karşılaşma, 15-16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaya İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu ev sahipliği yapacak. Kupada yoluna devam etmek isteyen Söke 1970, deplasmanda oynayacağı mücadelede Altay karşısında tur arayacak. Kulüp yönetimi ise Ziraat Türkiye Kupası yolculuğunda taraftarların desteğini beklediğini belirtti.