Karadeniz’in geçim kaynağı tehdit altında

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli tarımsal ürünü olan fındık, istilacı kahverengi kokarca böceği nedeniyle tehdit altında. Ordu genelinde 2024 yılı için belirlenen 280 bin noktanın 200 bini aşkın kısmında ilaçlama çalışmaları tamamlanırken, kalan bölgelerdeki çalışmaların 10 gün içinde bitirilmesi hedefleniyor.

"Son iki yıldır ciddi zararlar veriyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kahverengi kokarcanın son iki yıldır Ordu’da yaygın bir şekilde görüldüğünü belirterek, bu süre zarfında tarımsal ürünlere ciddi zararlar verdiğini ifade etti. Soydan, özellikle bahar döneminde kışlaklardan çıkan kokarcaların tarım alanlarında büyük kayıplara neden olduğunu söyledi.

Örnek gösterilen bir mücadele

Soydan, Ordu genelinde yapılan ilaçlama çalışmalarının dünya genelinde örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“2024 yılında 200 binden fazla noktada ilaçlama yapıldı. Bu çalışmalarda kokarcaların yoğun olduğu kışlak alanlarında önemli bir azalma sağlandı. Bu mücadele ile zararlının popülasyonu ciddi oranda kontrol altına alındı.”

Bahar ve yaz aylarında yeni mücadele planı

Kışlak ilaçlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından, havaların ısınmasıyla kokarcaların yeniden tarım alanlarına döneceğini belirten Soydan, “Hava sıcaklığı 17-18 dereceye ulaştığında kokarcalar yeniden aktif hale gelecek. Bahar ve yaz dönemlerinde de ilaçlama çalışmalarımız sürecek. Özellikle haziran ve temmuz aylarında, kokarcaların yumurtlama dönemlerinde yoğun bir mücadele yapılacak. Bu süreçte tüm kurumlarımız popülasyon artışını engellemek ve zararı en aza indirmek için seferber oldu,” dedi.

Hedef: Sürdürülebilir tarım için etkin mücadele

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen çalışmalar, fındık üretimi ve tarımsal ürünlerde sürdürülebilirliğin sağlanması için büyük önem taşıyor. Mücadelenin bahar ve yaz aylarında da devam edeceği, zararın kontrol altına alınması için tüm kaynakların seferber edildiği ifade edildi.