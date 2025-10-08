Böceklerin insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı belirtilse de, tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açtığı bildiriliyor. Bir böceğin yılda yaklaşık 300 kat çoğalabileceği ifade edilirken, kahverengi kokarcayla mücadelede bireysel ilaçlamaların sınırlı etkisi olduğu gözlemleniyor.

Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Dere, her gün kokarcaya karşı kimyasal mücadele yürüttüğünü belirterek, “Yaklaşık 20 gündür düzenli olarak ilaçlama yapıyorum. Günlük yüzlerce kokarca ölüyor ama ertesi gün yeniden geliyorlar. Fındık, mısır, fasulye, patlıcan, biber ve üzüm gibi ürünlerimize ciddi zarar veriyor. Bireysel olarak mücadele ediyoruz ama devlet desteği olursa daha etkili olur” dedi.

Makbule Dere ise kahverengi kokarcanın evlere kadar girdiğini vurguladı: “Evlerimizin her noktasına giriyor, tüllerin arasında, yiyeceklerimize kadar ulaşıyor. Ürünlerimizin tadını bozuyor, iğrenç bir kokusu var ve yaşam alanımızı rahatsız ediyor.”

Salih Ekim de bireysel mücadelelerin sınırlı kaldığını belirterek, “Topyekun bir ilaçlama yapılmalı. Bu böcek çok hızlı çoğalıyor ve sadece bireysel mücadele ile üstesinden gelmek zor. Evlerimizin balkonlarına, araçlarımızın içerisine kadar giriyor. Devlet ve halk el ele verirse bu sorunu çözebiliriz” dedi.

Yetkililer, kahverengi kokarcayla mücadelede koordineli ve kapsamlı bir çalışma yürütülmesinin önemine dikkat çekiyor. Özellikle fındık üretimi için kritik olan bölgelerde erken önlem alınması, hem tarım ürünlerini hem de halk sağlığını korumada etkili olacak.