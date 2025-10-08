Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça “Türkiye genelinde pek çok ilde yürüttüğümüz operasyonlarımızda teknoloji ve inovasyonla öne çıkan kişiselleştirilmiş çözümlerimizi bu fuarda da sektör temsilcileri ile buluşturacağız” dedi.

İş ortaklarına 2007’den bu yana yenilikçi ve özelleştirilmiş çözümler sunan Akca Lojistik, sektör paydaşlarını buluşturacak 4. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı’nda yerini alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 8-10 Ekim’de Fuar İzmir’de düzenlenecek LOGISTECH, iş bağlantılarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra, sektör profesyonellerinin, dijital taşımacılık çözümleri, otomasyon sistemleri ve sürdürülebilir lojistik gibi yenilikleri yakından tanımasına fırsat sunacak. Fuardaki paneller ve sektörel oturumlar ile birebir görüşmeler sayesinde lojistik alanındaki bilgi paylaşımı ve iş birlikleri de teşvik edilecek.

Akca Lojistik, teknoloji ve inovasyon odaklı kişiselleştirilmiş çözümlere odaklanıyor

Akca Lojistik, Türkiye genelinde yerel ve global pek çok markaya sunduğu kişiselleştirilmiş çözümlerini Ege Bölgesi özelinde de genişletiyor. Halihazırda birçok sektördeki farklı müşteriye hizmet verdiği Ege Bölgesi için coğrafi konum avantajı gözeterek planladığı yatırımlarını ve teknolojik çözümlerini katılımcılara tanıtacak. Akca Lojistik, sektörel çeşitliliğin bir hayli fazla olduğu bölgenin büyüme potansiyelini, yerli ve global firmalarla yapacağı görüşmelerde aktaracak.

Enes Akça: “Global lojistik sektöründeki iş birliği olanaklarına büyük önem veriyoruz”

Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, Türkiye’nin 81 iline, yıllık yaklaşık 200 bin sefer gerçekleştirdiklerini ve 50’den fazla yerel ve global müşteriye hizmet verdiklerini belirtti. Liman bölgesi olması, Marmara ve Akdeniz Bölgesi arasında köprü görevi üstlenmesi nedeniyle Ege’deki faaliyetlerini artırmaya odaklandıklarını belirten Akça şöyle devam etti:

“2026’da 12 trilyon dolar büyüklüğü aşması beklenen global lojistik sektöründeki iş birliği olanaklarına büyük önem veriyoruz. Küresel ticaretin en önemli sektörlerinden lojistikle ilgili böylesi önemli bir buluşmanın, lojistik ağlarının merkezinde bulunan İzmir’de yapılmasını ülkemiz ve Akca Lojistik adına heyecan verici buluyoruz. Türkiye genelinde 400 bin metrekareye ulaşan toplam depolama alanımız ve geniş dağıtım ağımızla teknoloji ve inovasyonla öne çıkan kişiselleştirilmiş çözümlerimizi bu fuarda da sektör temsilcileri ile buluşturacağız. Akca Lojistik olarak, Türkiye’nin lojistikte bölgesel üs olma vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz.”