Geleneksel Adana kebapçısı kimliğini modern bir yorumla buluşturan marka, Terminal Kadıköy’ün dinamizmini lezzetle bir araya getirerek Kadıköy’ün gastronomi sahnesine yeni bir soluk getirdi.

1990 yılında Adana Seyhan’da kurulan ve kebap tutkunlarının yıllardır vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelerek adını tüm Türkiye’ye duyuran Onur Kebap, İstanbul’daki ilk şubesini Terminal Kadıköy’de açtı.

Terminal Kadıköy’ün şehrin kalbindeki konumu ve canlı sosyal yaşamıyla bütünleşen Onur Kebap, açılışının ardından kısa sürede hem Kadıköylüler hem de İstanbul’un dört bir yanından gelen misafirlerin buluşma noktası oldu. Modern ve ferah atmosferiyle dikkat çeken restoran, toplam 200 kişilik kapasitesi, üst kattaki geniş terası ve giriş katındaki açık hava alanıyla şehir içinde keyifli bir yemek deneyimi sunuyor.

Lezzet konusundaki titiz yaklaşımıyla bilinen Onur Kebap, malzemelerini yerel üreticilerden taze ve organik olarak temin ediyor; etlerini ise Adana’daki özel kasaplarından İstanbul’a getiriyor. Bu özenli süreç, markanın yıllardır sürdürdüğü kalite anlayışını Terminal Kadıköy’de de devam ettirmesini sağlıyor.

Onur Kebap’ın menüsü, klasik bir Adana kebapçısının zengin çeşitliliğini yansıtıyor. Çeşitli mezeler, Adana usulü lahmacun ve pideler, ızgara ve fırın etler menünün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Şef Şevket Usta’nın özel tarifiyle hazırladığı kuzu etinden yapılan “Yağlı Kara”, restoranın imza lezzeti olarak öne çıkıyor. Menüde ayrıca patlıcanla hazırlanan özel vegan lahmacun ve çeşitli vegan mezeler de yer alarak farklı beslenme tercihleri için alternatifler sunuyor.

Bu zengin menü, Onur Kebap’ı yalnızca günlük yemekler için değil; özel kutlamalar ve kalabalık davetler için de tercih edilen bir adres haline getiriyor. Özel menü seçenekleri ve özenle hazırlanan masa düzenlemeleriyle misafirlerine unutulmaz anlar yaşatan restoran, Terminal Kadıköy’de lezzet ve misafirperverliği bir arada sunmaya devam ediyor.