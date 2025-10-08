36’sı sergi katılımcısı, 12’si ise üniversite ve lise öğrencisi olmak üzere 48 sanatçının farklı disiplinlerde üretilmiş 100’ü aşkın eserinin yer aldığı sergi, Büyük Usta Mimar Sinan’ın eseri olan Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nın tarihi atmosferinde 19 Ekim’e kadar gezilebilecek. Sergide bu yıl ayrıca bir özel esere ev sahipliği de yapıyor. Üniversiteli genç sanatçıların ürettiği “Filizlenmek” adlı çalışma da “sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm” temasıyla sanat izleyicisi ile buluştu.

Art’a Kalan projesi kapsamında üretilen “Filizlenmek” ilk kez Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda sergileniyor

Bu yıl sergide yer alan “Art’a Kalan” projesi, üretim süreçlerinden arta kalan materyalleri sanatın yaratıcılığıyla yeniden şekillendiriyor. Hayat Kimya’nın üretim hattından elde edilen malzemelerin dönüştürüldüğü proje kapsamında, Marmara Üniversitesi öğrencileri Altay Nehemya Çelik, Melis İmrağ ve Ayşegül Karababa tarafından hazırlanan “Filizlenmek” adlı enstalasyon, sürdürülebilirliğe dair umut veren bir metafor sunuyor.

Hayat Holding Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent, iş birliğine dair düşüncelerini şöyle paylaştı: “Geçtiğimiz yıl İVA Sanat Dijital Platformu’nun ilk fiziksel buluşmasında, ilk karma sergisinde bir araya gelmiştik. O günden bu yana İVA Platformu’nun günden güne büyüdüğünü, daha fazla sanatçıyı, eseri ve sanatseveri buluşturduğunu görmek Hayat Holding olarak bizi de çok mutlu ediyor. Bugün burada sanatın birleştirici ve ilham verici yönünü hep birlikte hissedeceğiz. Bu yıl sanatın sürdürülebilirliğini somutlaştıran yönüne dikkat çekmek istiyorum. Çünkü her geçen gün iklim krizi ile ilgili sayısız haber duyuyor, çeşitli verilerle donatılıyoruz. Hayat Holding’in hızlı tüketim grubu şirketi Hayat Kimya’nın üretim süreçlerinde değerlendirilemeyecek durumda olan malzemeler Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin ellerinde yeniden hayat bulmak üzere projelendirildi. 58 öğrencinin 17 farklı proje ile katıldığı yarışmada 3 eser finale kaldı. Doğanın yeniden var olma gücünü, umudun ve yarınların iyiliğini anlatan “filizlenmek” adlı çalışma birinciliğe değer bulundu. Bu vesile ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencileri sevgili Altay’ı, sevgili Melis’i ve sevgili Ayşegül’ü canı gönülden tebrik ediyorum.”

İVA Sanat Genel Koordinatörü Seçil Aydın ise açılışta yaptığı konuşmada serginin amacına ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Sanatta Hayat Var projemizin ikinci sergisiyle yeniden bir aradayız. Geçtiğimiz yıl bu mekândan güzel anılar ve dostluklarla ayrıldık; bu yıl da sanatın birleştirici gücüyle yeni hikayeler yazmak için ikinci kez buradayız. İVA Sanat olarak vizyonumuz, sanatçılara alan açmak ve sanatın topluma temas eden gücünü görünür kılmak. Bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından 48 sanatçıyı bir araya getirdik; usta isimlerin yanı sıra genç yeteneklerin de yer aldığı bu sergi, farklı kuşakları ve disiplinleri buluşturuyor. Hayat Holding iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Art’a Kalan projesi ise sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm temasıyla sanatın dönüştürücü yönünü ortaya koyuyor. Genç sanatçılarımızın bu proje kapsamında ürettiği eser, sergimizin en heyecan verici yeniliklerinden biri. Hayat Holding ve Hayat Finans’a en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve bu gece burada bizimle olan siz değerli konuklar, 7’den 70’e tüm sanatçılarımız. Sergimize paha biçilemez bir ruh ve anlam kattınız.”

Sanatın dönüştürücü gücü Ortaköy’de

İVA Sanat, “Sanatta Hayat Var” projesiyle sanatın toplumsal dönüşümdeki rolünü görünür kılmayı, genç sanatçılara yeni alanlar açmayı ve sürdürülebilirlik kavramını sanatın diliyle aktarmayı hedefliyor. Bu yılki sergi, üretimle sanat arasındaki döngüye dikkat çekerken, her eseri yeniden doğuşun bir hikayesine dönüştürüyor.

“Sanatta Hayat Var: II. Karma Sergi”, 7–19 Ekim 2025 tarihleri arasında Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Sanatçılar

Amine Sultan Tan • Ayazma Pınar Bulut • Ayla Seyman • Aytekin Batmaz • Derya Bilgiçyıldırım • Ece Ergin • Ediz Birlikdoğan • Elif Sezgin • Emel Ayvaz • Emin Özdemir • Erman Çobanoğlu • Esra Boztepe • Eyüp Can Yeter • Feyza Tüfekçi • Gizem Aytaç • Gülay Özçelik • Hanife Somaklı • İsmail Haldun Yılmaz • Kübra Dalman • Leyla Vusugi • Mehmet İlhan Gül • Mehtap Büyükbaş • Melis Arslan • Menel Hüzmeli • Mustafa Altuntop • Müeyyet Adaş • Nazmiye Hülya İncaman • Nida Özbenim • Pınar Berkol • Ruhi Resul Aksoy • Sevil Arıkan • Şevket Hakan Üç • Şule Turan Aslan • Vildan Argana • Yunus Özel • Zeynep İncesaraç