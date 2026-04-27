ABD-İran haber akışı dolar üzerinde baskı yarattı

Piyasalarda, İran’ın ABD’ye Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve çatışmaların sonlandırılması yönünde yeni bir teklif sunduğuna dair haber akışı takip ediliyor. Nükleer müzakerelerin ileri bir tarihe ertelenebileceği yönündeki beklentiler de jeopolitik risk algısını şekillendiriyor.

Bu gelişmeler, küresel rezerv para birimi olan ABD dolarında zayıflamaya yol açarken, altına destek sağlayan ana faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme altını destekliyor

Ham petrol fiyatlarında görülen düşüş, enflasyon endişelerini bir miktar hafifletirken ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerini canlı tutuyor. Piyasalarda 2026 yılı içinde en az bir 25 baz puanlık indirim ihtimali fiyatlanmaya devam ediyor.

Bu görünüm, doların yukarı yönlü potansiyelini sınırlandırırken faiz getirisi olmayan altın için destekleyici bir zemin oluşturuyor.

Jeopolitik riskler tamamen ortadan kalkmış değil

Öte yandan, Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamalar ve bölgedeki askeri hareketlilik küresel riskleri canlı tutuyor. İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik operasyon açıklamaları da piyasalarda temkinli duruşu güçlendiriyor.

Bu gelişmeler, altının güvenli liman talebini desteklese de yatırımcıların agresif pozisyon almaktan kaçınmasına neden oluyor.

FOMC toplantısı öncesi temkinli piyasa

Piyasalar ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (FOMC) salı günü başlayacak kritik para politikası toplantısını bekliyor. Enflasyonun yüksek seyrini koruması ve ekonomik aktivitenin dirençli yapısı, Fed’in gelecekteki faiz patikasına ilişkin ipuçlarını daha da önemli hale getiriyor.

Bu nedenle yatırımcıların büyük pozisyonlar almadan önce bekle-gör stratejisi izlediği dikkat çekiyor.

Fiziki talep Asya’da güçlü

Altına yönelik fiziksel talep tarafında ise Asya dikkat çekiyor. Hindistan’da arz sıkıntısı nedeniyle altın primleri son 2,5 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, Çin’de külçe altın primlerinin de yükseldiği bildiriliyor. Bu durum, küresel talep tarafında destekleyici bir görünüm oluşturuyor.

Teknik görünüm: Yatay bant içinde sıkışma

Teknik analiz tarafında altın fiyatlarının bu ay boyunca dar bir bantta hareket ettiği görülüyor. 200 günlük hareketli ortalama seviyesinden gelen güçlü toparlanmaya rağmen momentumun zayıfladığı belirtiliyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 47 seviyesinde nötr bölgede bulunurken, MACD göstergesi sınırlı pozitif sinyaller veriyor. Bu durum, güçlü bir trendden ziyade yatay konsolidasyon sürecine işaret ediyor.

Kritik seviyeler

Destek: 4.700 doların altı ve 4.650–4.645 dolar bandı

4.700 doların altı ve 4.650–4.645 dolar bandı Direnç: 4.750 dolar, 4.800 dolar ve 4.860–4.865 dolar aralığı

4.750 dolar, 4.800 dolar ve 4.860–4.865 dolar aralığı Psikolojik hedef: 5.000 dolar seviyesi

Analistlere göre 4.700 dolar seviyesinin korunması yükseliş eğiliminin devamı açısından kritik önem taşıyor. Bu seviyenin kırılması ise daha derin düzeltme riskini gündeme getirebilir.