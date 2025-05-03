Toplantıda konuşan Bakan Bolat, nisan ayında Türkiye'nin mal ihracatının yüzde 8,5 artarak 20 milyar 900 milyon dolara ulaştığını ve bu rakamın tarihin en yüksek ikinci nisan ayı ihracat performansı olduğunu belirtti. Ayrıca, yılın ilk dört ayında ihracatın yüzde 3,9 artışla 87 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Ticarette küresel korumacılık politikalarının arttığına dikkat çeken Bolat, Türkiye'nin zorlu ekonomik koşullara rağmen istikrarlı siyaseti, güçlü üretim altyapısı ve kaliteli tedarik sistemiyle Avrasya coğrafyasının lojistik ve tedarik merkezi olarak öne çıktığını vurguladı.

Diyarbakır’a yapılan kamu yatırımlarının detaylarını da paylaşan Bolat, ulaştırma alanında 60 milyar TL, tarım ve ormancılıkta 175 milyar TL, sanayi ve teknolojide 20 milyar TL, enerji alanında 70 milyar TL, sosyal yardımlarda 203 milyar TL, eğitim yatırımlarında ise 49 milyar TL harcama yapıldığını belirtti. Çevre ve şehircilik ile ilgili projelere ise 136 milyar TL kaynak aktarıldığını söyledi.

Bakan Bolat, "2016'dan bu yana terörle mücadelenin başarıyla yürütülmesiyle Diyarbakır artık huzurlu, kalkınmakta olan bir şehir havasına kavuştu. Fabrika yatırımları hız kazandı, şehir ekonomik ve sosyal olarak büyümeye devam ediyor. Güneydoğu'nun gözbebeği konumuna yükselen Diyarbakır'ın gelişimini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Toplantı sonrası Bakan Bolat ve beraberindekiler kentteki yatırım alanlarına dair saha incelemelerinde bulundu.