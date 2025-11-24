Seyrantepe Hamidiye ve Etfal Hastanesi’nde 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan yetkililer, İstanbul’daki sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini gözler önüne serdi.

Haydarpaşa ve Sancaktepe Hastaneleri ile Dev Yatırımlar

Vali Gül, İstanbul’daki sağlık altyapısına dair şu bilgileri paylaştı:

Haydarpaşa Hastanesi , Ocak ayının ilk haftasında ihaleye çıkacak ve toplam binden fazla yatak kapasitesine sahip olacak.

Sancaktepe’deki şehir hastanesi ise tamamlandığında 4 bin yataklı dev bir merkez olarak hizmet verecek.

Gül, konuşmasında, İstanbul’daki sağlık yatırımlarının her ilçeye yayıldığını belirterek, “Hangi ilçeye giderseniz gidin, hastaneler ya tamamlanmıştır, ya inşaatı devam ediyordur, ya da yapımına başlanacaktır. Bizlerin yaşadığı sıkıntıların önemli bir kısmını bizden sonrakiler yaşamayacak” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da Dev Sağlık Ordusu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise İstanbul’un sağlık altyapısına dair rakamlar verdi:

2025 yılının ilk 9 ayında 4 milyon 158 bin muayene yapıldı.

Şehir genelinde 1.563 diş üniti , 16 Ağız Diş Sağlığı Merkezi , 6 Ağız Diş Sağlığı Hastanesi ve 1 Eğitim Araştırma Hastanesi ile 23 kamu merkezi bulunuyor.

Silivri’den Tuzla’ya, Çatalca’dan Şile’ye kadar tüm İstanbul’da ağız ve diş sağlığı hizmetleri ücretsiz olarak sunuluyor.

Güner, çocuklara yönelik ağız diş sağlığı taramalarının önemine de dikkat çekti: “Her 100 çocuktan 27’sinin ağız diş sağlığında çürükle karşılaşıyoruz ve müdahale ediyoruz. Koruyucu sağlık hizmetlerini öncelikli olarak yürütüyoruz.”

Sağlıkta Hedef: Dünyanın Başkenti İstanbul

Vali Gül, İstanbul’u sadece Türkiye’nin değil, sağlık turizmi açısından dünyanın da önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı: “Dünyanın en iyi hastanesini yapsak, en güzel binaları inşa etsek, hizmeti sizler sunacaksınız. Sağlığın başkenti İstanbul, sadece slogan değil, hizmette somut başarıyla kendini gösteriyor.”

Programda ayrıca meslekte 40 yılını dolduran diş hekimlerine plaket verildi ve etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.