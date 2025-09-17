Geliştirilen Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tüm öğrenciler için erişime açılacak.

Dijital ortamda uygulanacak envanterler, özel olarak hazırlanan internet sitesi üzerinden öğrenciler tarafından doldurulacak. Veriler, okul rehber öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar tarafından analiz edilerek öğrencilere bireysel mesleki rehberlik hizmeti sunulacak.

Çalışma, öğrencilerin hem lise programı seçimlerinde hem de üniversite ve meslek tercihlerinde daha bilinçli kararlar almasını hedefliyor. MEB, bu envanterler sayesinde öğrencilerin dijital yeterliliklerini geliştirmeyi, mesleklere yönelik olumlu tutum kazandırmayı ve eğitim-iş hayatı arasındaki ilişkiyi kavramalarını amaçlıyor.

Mesleki İlgi Envanteri, bilimden sanata, sağlıktan mühendisliğe, veri bilimi ve dijital iletişime kadar geniş bir ilgi yelpazesinde öğrenci tercihlerini ölçüyor. Mesleki Beceri Envanteri ise 53 alan ve 114 dal için öğrencilerin beceri profillerini belirliyor. Böylece ortaokul öğrencileri lise geçişinde, lise öğrencileri ise yükseköğretim veya iş hayatına geçişte daha doğru yönlendirilecek.

MEB yetkilileri, envanterlerin yalnızca öğrenciler için değil, öğretmenler ve veliler için de önemli bir kaynak olacağını vurguluyor. Bu araçların rehberlik hizmetlerine entegre edilmesiyle, öğrencilerin yaşam boyu gelişim süreçlerine katkı sağlanması bekleniyor.