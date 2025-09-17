Bayraktar, “Küre, yapay zekâ destekli, açık kaynaklı, her bilginin müellifinin belli olduğu güvenilir bir referans kaynağı olacak. Sizlerin yazacağı ve tartışacağı yaşayan bir bilgi kaynağı olarak dezenformasyonun karşısında hakikatin mecrası olacak” dedi.

TEKNOFEST’in yalnızca bir teknoloji festivali olmadığını vurgulayan Bayraktar, “Bu etkinlik, asırlardır süren öğrenilmiş çaresizliğe karşı güçlü bir itirazdır. Kendi gök kubbemiz altında, kendi kanatlarımızla uçma sevdasının ifadesidir” diye konuştu.

Bu yıl 64 farklı kategoride yarışma düzenlediklerini belirten Bayraktar, Türkçe Büyük Dil Modeli Yarışması’ndan onkoloji alanındaki yenilikçi çözümlere kadar birçok ilke imza atacaklarını söyledi. İlk kez düzenlenen TEKNOFEST Şampiyonlar Geçidi’nde 100’ün üzerinde milli teknoloji ürününün sergileneceğini belirtti.

Gazze’deki katliamlara da değinen Bayraktar, “Modern çağın en acımasız soykırımı gözlerimizin önünde yaşanıyor. Teknolojiyi vicdanla, aklı ahlakla birleştirerek bu zulme ‘dur’ diyecek caydırıcı güce ulaşmalıyız” dedi. Dijital dünyada bağımsızlık için NSosyal platformunun kurulduğunu hatırlatan Bayraktar, “Bu platform, küresel dijital tekelleşmeye karşı bir itirazdır” ifadelerini kullandı.