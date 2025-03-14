Bina inşaatı sektörü öne çıktı

Ocak ayında, bina inşaatı sektörü endeksi, 2024 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 18,2 oranında artış gösterdi. Bu artış, sektörün büyüme potansiyelini ve inşaat yatırımlarındaki olumlu ivmeyi gözler önüne serdi. Ayrıca, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi de yüzde 8,5 oranında bir artış sağladı.

Aylık bazda da artış sürdü

Ocak ayında inşaat üretimi, bir önceki aya göre yüzde 5,5 oranında artış gösterdi. Bu artışta, özellikle bina inşaatı sektörü, yüzde 5,0'lik bir büyüme ile dikkat çekerken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü yüzde 2,0 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü ise yüzde 9,9 oranında artış sağladı.

Bu veriler, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki dinamik yapısını ve sektöre olan talebin artarak devam ettiğini gösteriyor.