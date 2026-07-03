Altın piyasasında yaşanan sert geri çekilmenin ardından yeniden yükseliş hareketi başladı. ABD'de açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına yönelik beklentileri zayıflatırken, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı.

Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları cuma günü yüzde 1'in üzerinde değer kazanırken, değerli metalin yaklaşık beş haftanın ardından ilk kez haftalık bazda yükseliş kaydetmesi bekleniyor.

İç piyasada da yatırımcılar gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam altın ve bilezik fiyatlarını yakından takip ediyor.

3 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları

Gram altın: 6.284,46 TL

6.284,46 TL Çeyrek altın: 10.364,00 TL

10.364,00 TL Yarım altın: 20.683,00 TL

20.683,00 TL Tam altın: 40.534,25 TL

40.534,25 TL Cumhuriyet altını: 41.234,00 TL

41.234,00 TL Gremse altın: 101.646,46 TL

Bilezik fiyatlarında son durum

22 ayar bilezik (gram): 5.704 TL (alış)

5.704 TL (alış) 18 ayar gram altın: 4.585 TL (alış)

Küresel piyasalarda Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler ve ekonomik veriler altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, yatırımcılar önümüzdeki dönemde açıklanacak yeni makroekonomik verileri yakından izliyor.