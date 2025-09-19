Bakan Tekin, sabah saat 09.00 civarında planlanan 10.00 programından önce ilk olarak TOBB İlkokulu’na uğradı. Ardından 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’ne yöneldi. Ziyaretler öyle sıradandı ki, ilin valisi dahil kimse bu gelişmeden haberdar değildi.

Lise çıkışında gazetecilere konuşan Tekin, ziyaretleri sırasında yaşanan keyifli anları paylaştı: “Beni nöbetçi İngilizce öğretmenimiz ilk başta öğrenci velisi sandı. ‘Hoş geldiniz’ derken fark etti. Çok güzel enstantaneler oluyor. Hepimiz aynı gemideyiz.”

Bakan Tekin, göreve başladığı günden beri tüm illerde resmi programların dışında bu tür sürpriz okul ziyaretleri gerçekleştirdiğini vurguladı. “Öğretmen ve öğrencilerimizle sohbet ettik, güzel bir ortam oluştu. Ev sahiplikleri için öğretmen ve idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğitim öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun” dedi.

Öğrenciler ve öğretmenler ise Bakan Tekin’in sürpriz ziyaretlerinden oldukça memnun oldu. Tekin, ziyaretin ardından resmi programına başlamadan önce gülümseyerek ekledi: “Bütün arkadaşlarımızla aynı heyecan ve aynı azimle çalıştığımızda başarı kaçınılmaz. Kibre kapılmadan, mütevazı şekilde işimizi yaptığımız sürece eğitimde de kalkınmada da ilerleme sağlanır.”

Düzce’de sabah sürpriziyle başlayan bu ziyaret, eğitim camiasına neşe ve enerji katarken, Bakan Tekin’in mütevazı ve samimi yaklaşımı da öğretmenler ve öğrenciler tarafından takdirle karşılandı.