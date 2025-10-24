Nivogo ile başlayan döngüsel moda hikâyesi, artık nivo adıyla çok daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Doğuştan sürdürülebilir bir marka olarak yeniliği ve akıllı alışverişi bir araya getiren nivo, Akasya AVM’deki yenilenen mağazasında gerçekleştirdiği özel buluşmada yeni kimliğini, Circuverse kavramını ve geleceğe yön veren vizyonunu paylaştı.

Katılımcılar; döngüsel modayı herkesin yaşamına dokunan, erişilebilir ve sürdürülebilir bir alışkanlığa dönüştürmeyi hedefleyen bu dönüşümün detaylarını yerinde keşfetme fırsatı buldu.

Ayrıca etkinlikte, nivo’nun bu dönüşüm sürecinin yalnızca bir marka yenilenmesi değil; aynı zamanda döngüsel modayı herkes için ulaşılabilir kılma vizyonunun bir yansıması olduğu vurgulandı.

Marka; sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını güçlendiren bu yeni kimliğin, modaya daha bilinçli ve sorumlu bir bakış kazandırmayı hedeflediğini paylaştı. Bununla birlikte etkinlik boyunca katılımcılar, nivo’nun Yenileme Merkezi’ndeki süreçleri, iş ortaklarıyla kurduğu değer zinciri ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayan sistemi hakkında bilgi sahibi oldu.

Döngüsel Ekonomi Evreni: Circuverse

nivo’nun marka dönüşümüne eşlik eden ve en dikkat çekici kavramlardan biri ‘Circuverse’ vizyonu oluyor.

Marka, bu kavramla doğrusal ekonominin sınırlarını aşarak ürünlerin atık olmadan yeniden değerlendirildiği, iş birliklerinin ortak fayda yarattığı ve sürdürülebilirliğin tüm taraflara somut çıktılar üreten sistemlerle mümkün kılındığı yepyeni bir evreni tanımlıyor.

Ayrıca Circuverse, yalnızca moda ekosistemini değil; uzun vadede diğer tüm ekosistemleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanan bütüncül bir döngüsel ekonomi yaklaşımını temsil ediyor.

Sürdürülebilir Büyüme ve İş Birlikleri

nivo, döngüsel dönüşümün bir söylemin ötesinde ölçülebilir sonuçlar ortaya koyan, sürdürülebilir bir sistem olduğunu vurguluyor. Bugüne kadar 3 milyondan fazla ürünü yeniden dolaşıma kazandıran marka, yaklaşık 3 milyar litre su tasarrufu sağladı ve binlerce ton karbon emisyonunun önüne geçti.

Boyner, Levi’s, Puma, Derimod, Mavi, Yargıcı, New Balance, SPX, Jack&Jones gibi 40’tan fazla marka ile kurduğu iş birlikleri sayesinde ürünlerin yaşam döngülerini uzatmayı başardı.

4 şehirdeki 13 mağazasında kullanıcılarıyla buluşan nivo, kullanıcılarıyla buluşacağı yeni kanallar ve gelecek dönem planlamalarıyla hızlı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Kullanıcılara zengin bir döngüsel alışveriş deneyimi sunan marka, akıllı alışveriş olgusunu döngüsel ekonomiyle bir araya getirerek sektörde fark yaratıyor.



nivo’lular: Döngüsel Kahramanlar

2024 yılını yaklaşık 120 çalışan sayısı ile tamamlayan nivo, 2025 yılında kapasite artışı, artan mağaza lokasyonları ve departman büyümeleriyle birlikte çalışan sayısında %50’nin üzerinde artış kaydetti. Böylece yalnızca mağaza ve kullanıcı sayısında değil, istihdamda da güçlü bir büyüme gösteriyor.

nivo Kurucusu ve CEO’su Arnas Akbaş, “Bu dönüşüm, bizim için bir kimlik değişikliğinden çok daha fazlası. nivo olarak döngüsel modayı hayatın doğal bir parçası haline getirirken herkesin bu dönüşümün bir parçası olabileceğini göstermeyi hedefliyoruz. Doğuştan sürdürülebilir yapımızla yeniliği ve akıllı alışverişi bir araya getiren bir deneyim sunuyoruz. İleriki dönemde de döngüsel modayı özel bir tercih değil, herkesin benimsediği bir standart haline getirmek istiyoruz” diyerek düşüncelerini paylaştı.