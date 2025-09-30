ABD ziyareti sonrası bir video mesaj yayımlayan Netanyahu, Washington temaslarını “tarihi bir ziyaret” olarak niteledi. Netanyahu, “Hamas’ın bizi izole etmesine izin vermek yerine işleri tersine çevirdik ve Hamas’ı izole ettik. Artık Arap ve Müslüman dünyası dahil herkes Hamas’a Trump ile birlikte oluşturduğumuz şartları kabul etmesi için baskı yapıyor” dedi.

Trump’ın planı çerçevesinde İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze’de varlığını sürdüreceğini vurgulayan Netanyahu, “Rehinelerin tamamı, yaşayan ve hayatını kaybeden herkes, bu süreçte geri getirilecek” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, kendisine yöneltilen “Filistin Devleti’nin kurulmasını kabul eder misiniz?” sorusuna ise net bir şekilde karşı çıktı:

“Kesinlikle hayır. Anlaşmada böyle bir madde yok. Filistin Devleti’ne şiddetle karşı olduğumuzu söyledik. Başkan Trump da bunu anladığını belirtti. Biz de böyle bir şeyi asla kabul etmeyeceğiz.”

Bu açıklamalar, İsrail’in Gazze’deki askeri varlığını uzun vadede koruma kararlılığını ve iki devletli çözüm fikrine karşı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.