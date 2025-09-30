İhsaniye Mahallesi’ndeki balıkçılar, tezgahlarında en çok hamsinin ilgi gördüğünü belirtirken, diğer balıklarda da benzer bir fiyat artışı yaşandığını söylüyor. Hamsinin yanı sıra istavrit 200 liradan, sardalya 200 liradan, barbunya 250 liradan, mezgit ise 300 liradan satışa sunuluyor. Bu sezon Karadeniz’de palamut avı olmadığı için tezgahlarda palamut yer almıyor.

Balıkçı Emre Yıldız, fiyatlardaki yükselişin nedenini fırtınaya bağladı:

“Üç gün önce hamsi yine 200 liraydı. Karadeniz’de etkili olan ‘kestane karası’ fırtınası küçük teknelerin denize çıkmasını engelliyor. Sadece büyük tekneler avlanabildiği için balık arzı düştü, bu da fiyatları artırdı. Hamsi 250 liraya çıktı, diğer balıklarda da ortalama 50 liralık bir artış var. Ancak bu durumun geçici olmasını ve fiyatların tekrar düşmesini bekliyoruz.”

Yıldız, palamut konusunda ise beklentilerin düşük olduğunu söyledi:

“Palamut göç balığıdır, Karadeniz’de kalıcı değildir. Bu sezon tezgahlarda palamut görme ihtimaliniz çok düşük. Halde bile küçük ‘çingene palamudu’ 400 liradan satılıyor, bu fiyatla tezgaha koymamız mümkün değil. Palamutta bolluk için 3-4 yıl beklememiz gerekecek.”