OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında faaliyet gösteren OYAK Turkoman Yatırım A.Ş. (TOI) Yönetim Kurulu’nun üçüncü toplantısı Umman’da gerçekleştirildi. Toplantıya, TOI Yönetim Kurulu Başkanı Sheikh Nasser Al-Harthy ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ve TOI Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Mevcut yatırım süreçlerinde gelinen aşamaların değerlendirildiği toplantıda, Türkiye ve Umman arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirecek yeni yatırım fırsatları ve stratejik sektörlerdeki potansiyel iş birlikleri ele alındı.



Türkiye’ye 15 milyon euro doğrudan yatırım

Toplantı kapsamında, Türkiye’deki çift kullanımlı(askeri-sivil) ürünler geliştiren bir teknoloji şirketine 15 milyon euro yatırım yapılması kararlaştırıldı. Böylece Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye kazandırılması yönünde önemli bir adım atıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Murat Yalçıntaş, Türkiye ve Umman arasındaki güçlü ilişkileri somut yatırımlarla ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

"Karşılıklı değer oluşturacak yeni yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz"

TOI aracılığıyla Türkiye’de çift kullanımlı ürünler geliştiren bir teknoloji şirketine yapacakları 15 milyon avroluk yatırımın söz konusu hedefin önemli bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Yalçıntaş, şunları kaydetti:

"Bu yatırımla ülkemize doğrudan yabancı sermaye kazandırırken stratejik sektörlerimizin büyümesine de katkı sunacağız. Türkiye’nin üretim gücüne, teknolojik yetkinliğine ve nitelikli insan kaynağına güveniyoruz. Önümüzdeki dönemde de karşılıklı değer oluşturacak yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz."

TOI; yüksek teknoloji, katma değerli sanayi, enerji ve madencilik başta olmak üzere stratejik sektörlerdeki yatırım fırsatlarını değerlendiriyor. Bu yatırımlarla OYAK’ın portföyünün çeşitlendirilmesi ve Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye girişinin artırılması hedefleniyor.