Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle uygulanan pakette koşullar aynı şekilde devam edecek. TOBB’a bağlı tüm Oda-Borsa üyesi işletmeler krediye başvuru yapabilecek. Programa dâhil edilen bankalar ise Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım olarak açıklandı.

Bir firmaya 1,5 milyon liraya kadar kredi

Artırılan kredi hacmi kapsamında işletmeler azami 1,5 milyon liraya kadar finansman kullanabilecek. Kredi, ilk 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere toplamda 36 aya kadar vadelendirilecek. 24 aya kadar olan kredilerde faiz oranı yüzde 33, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yüzde 32 olarak uygulanacak.

2025 yılında toplam destek 80 milyar TL’ye ulaştı

Temmuz ayında başlatılan ilk TOBB Nefes Kredisi kapsamında 23 bin 515 işletmeye 30 milyar lira finansman sağlanmıştı. Yeni paketle birlikte bu yıl KOBİ’lere sağlanan toplam destek tutarı 80 milyar liraya çıkmış oldu.

Hisarcıklıoğlu: “KOBİ’lerin en büyük sorunu finansmana erişim”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yapılan artışın KOBİ’lerin ihtiyacına yönelik önemli bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi:

“En büyük problem finansmana erişim. KOBİ kredilerine getirilen büyüme sınırı erişimi zorlaştırıyor. Bu süreçte KOBİ’lerimize destek olmak için yeni kaynak oluşturduk. İş dünyasından gelen yoğun talep üzerine kredi hacminin artırıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Böylece 2025 yılında KOBİ’lerimize sağladığımız toplam destek 80 milyar liraya ulaşmış olacak.”

Hisarcıklıoğlu, katkılarından dolayı KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ve banka yöneticilerine teşekkür ederek, uygun maliyetli kredi imkânının yatırım, üretim, istihdam ve ihracata güç katacağını vurguladı.