Rutte, “32 müttefik olarak NATO topraklarının her bir karışını savunmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin de bu kapsamda güçlü bir şekilde korunduğunu belirtti.

Türkiye’ye yönelen füze tehdidine de değinen Rutte, “Türkiye’ye yönelen 3 füzenin düşürülmesi bunun açık bir delilidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi. Bu açıklama, NATO’nun Türkiye’ye yönelik savunma refleksinin aktif şekilde sürdüğünü ortaya koydu.

Genel Sekreter ayrıca, ittifakın olası tehditlere karşı hazırlıklı olduğunun altını çizerek, “Tüm hasımlarımıza, güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan her şeyi yapacağımızı açıkça gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Rutte’nin açıklamaları, bölgedeki güvenlik geriliminin arttığı bir dönemde NATO’nun Türkiye’ye verdiği desteğin net bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.