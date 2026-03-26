Söz konusu haftada yabancılar, 137,6 milyon dolar tutarında hisse senedi satışı gerçekleştirirken, 130,1 milyon dolarlık DİBS tarafında da çıkış yaptı. Buna karşılık, genel yönetim dışı sektör ihraçlarında (ÖST) sınırlı da olsa 38,8 milyon dolarlık alım dikkat çekti.

Portföy büyüklüklerinde de gerileme izlendi. Yabancıların hisse senedi stoku bir önceki haftadaki 39,9 milyar dolar seviyesinden 39,6 milyar dolara geri çekilirken, DİBS stoku 17,07 milyar dolardan 16,56 milyar dolara indi. Özel sektör tahvillerinde ise stok büyüklüğü 1,91 milyar dolardan 1,95 milyar dolara yükseldi.

Veriler, yabancı yatırımcının risk iştahında zayıflamaya ve özellikle hisse ile kamu borçlanma araçlarında temkinli duruşunu sürdürdüğüne işaret ederken, sınırlı ÖST talebi portföy içinde seçici pozisyonlanmanın devam ettiğini gösteriyor.