Musk'tan Trump’a: “Pişmanım, ileri gittim”

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamayla geri adım attı. Geçtiğimiz hafta Trump hakkında yaptığı sert paylaşımlardan dolayı pişman olduğunu dile getiren Musk, “Çok ileri gittim” diyerek kamuoyundan özür diledi. Bu açıklama, özellikle Trump’ı Jeffrey Epstein davasına dolaylı yoldan bağlayan ve daha sonra silinen paylaşımın ardından geldi. Musk’ın bu “geri dönüşü”, bazı çevrelerce samimi bir öz eleştiri olarak yorumlanırken, bazıları tarafından ise siyasi baskılar karşısında bir strateji olarak değerlendirildi.

Tartışmanın fitilini Musk’ın vergi tasarısına tepkisi ateşledi

İki isim arasındaki tartışmanın başlangıcı, Trump’ın desteklediği ve Kongre'den geçen vergi indirimi tasarısına Elon Musk’ın sert eleştirilerde bulunmasıyla başladı. Tasarıyı “iğrenç bir rezalet” olarak nitelendiren Musk, özellikle petrol ve doğalgaz sübvansiyonlarının sürmesine karşın, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerjiye verilen teşviklerin kesilmesini adaletsiz bulduğunu ifade etti. Bu çıkış, Trump cephesinde hayal kırıklığı yarattı.

Trump: “Musk yıpranıyordu, ondan gitmesini istedim”

Trump ise Musk’ın eleştirilerine sert sözlerle yanıt verdi. Elektrikli araçlara yönelik düzenlemeleri kaldırarak halkı zorunlu tercihlerden kurtardığını söyleyen Trump, “Elon yıpranıyordu, gitmesini ben istedim” dedi. Musk’ın bir dönem kendisine destek verdiğini, hatta Oval Ofis’te “Trump her konuda haklıydı” yazılı bir şapka taktığını öne süren Trump, Musk’taki değişimi “Trump takıntısı sendromu” olarak tanımladı.

Musk’tan sert suçlama: “Trump, Epstein dosyalarında”

Gerginliğin zirve noktasında Musk, Trump’ı çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla adı anılan Jeffrey Epstein davası ile ilişkilendiren bir paylaşım yaptı. “Asıl büyük bombayı patlatma zamanı” diyerek Trump’ın adının Epstein belgelerinde geçtiğini iddia eden Musk, bu belgelerin kamuoyuna açıklanmamasının nedeninin Trump’ın adı olduğunu savundu. Ancak bu paylaşım kısa süre sonra silindi. Trump, bu iddiaları “eski ve temelsiz söylentiler” olarak nitelendirdi.

Trump: “Musk aklını kaçırmış olabilir”

Musk’ın sözlerine yönelik Trump cephesinden gelen en ağır tepki ise ABC News’e yapılan bir telefon bağlantısında geldi. Trump, “Aklını kaçırmış bir adamdan mı bahsediyorsunuz?” diyerek Musk’la görüşmeyi düşünmediğini, onunla konuşmaya da hazır olmadığını belirtti. CNN’e verdiği röportajda ise, “Elon'u düşünmüyorum bile. Zavallı adamın bir sorunu var” diyerek polemiği daha da alevlendirdi.

Musk, “Trump azledilmeli” çağrısına destek verdi

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Musk, sosyal medyada bir kullanıcının Trump’ın azledilmesi ve yerine JD Vance’in geçmesi gerektiğini savunduğu paylaşımına “Evet” yanıtını vererek, Trump karşıtı duruşunu netleştirdi. Ancak ilerleyen günlerde gelen “pişmanlık” açıklaması, bu duruşun geçici olup olmadığına dair soru işaretleri doğurdu.