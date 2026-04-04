Savunma sanayii alanındaki çalışmalarıyla tanınan Murat Yalçıntaş, yeni kitabı “Yeni Altay’ın Bilinmeyen Hikâyesi” ile okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Yazar, kitabının tanıtımı ve imza günü kapsamında İstanbul’da düzenlenecek etkinlikte okuyucularıyla bir araya gelecek.

İş Dünyası Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilecek programda, Türkiye’nin önemli savunma projelerinden biri olan Altay tankı detaylı şekilde ele alınacak. Yalçıntaş’ın kaleme aldığı eser, projeye ilişkin kamuoyunda fazla bilinmeyen aşamaları ve kritik gelişmeleri kapsamlı biçimde okuyucuya sunuyor.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bulunan Vakıf Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte, yazar hem kitabını imzalayacak hem de katılımcılarla birebir sohbet etme fırsatı bulacak. Program kapsamında ayrıca kitabın yazım süreci ve içerdiği başlıklar üzerine kısa değerlendirmeler yapılması planlanıyor.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 4 Nisan 2026 Cumartesi

15.00

Vakıf Merkezi, Eyüpsultan / İstanbul

Savunma sanayisine ilgi duyanlar için önemli bir kaynak niteliği taşıyan kitap, Yeni Altay tankının perde arkasını merak eden okurlara farklı bir perspektif sunarken, düzenlenecek imza günü de yazarla doğrudan temas kurma imkânı sağlayacak.