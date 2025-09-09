Bakan Kurum, AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. İlk olarak partililerle buluşan Bakan Kurum daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İzmir Balçova'daki polis merkezine yönelik saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Başmüfettiş Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başlayan Bakan Kurum, "Rabbim ülkemizi, devletimizi, milletimizi ihanetin her türlüsünden muhafaza etsin, polisimizi, askerimizi, tüm vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerimizi korusun ve gözetsin diyorum" diye konuştu.

"Hep söylediğim gibi tarihin ve ecdadın emaneti olan Trabzon'a hizmet etmeyi büyük bir şeref ve onur olarak kabul ediyoruz" diyen Bakan Kurum, "Bugüne kadar şehrimizde ne yaptıysak hep bu anlayışla yaptık, bu şehrin her yerine eser verme şerefine eriştik. Şehrimizde alt yapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden sosyal konutlara kadar 57 milyar 573 milyon liralık yüzlerce yatırımı alnımızın akıyla tamamladık. Hayrat'tan Beşikdüzü'ne kadar Trabzon'umuzun dört bir yanını millet bahçeleriyle donattık. Durmadık. 11 bin yeni yuva kazandırdık, yaklaşık 2 bin 500 evin yapımına da tüm hızımızla devam ediyoruz. Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projemizi biliyorsunuz. Hakikaten Trabzon'umuza yakışır örnek bir yatırım oldu. Hemşehrilerimiz için o bölgede yeni konutlar, yeni iş yerleri ve kapalı otoparklar inşa ettik. Pazarkapı kentsel dönüşümün 1. etabına da başlıyoruz.

Bugün de teşkilatımızla birlikte tüm bu çalışmalarımızı değerlendirdik. Bugün önce Trabzonlu hemşehrilerimizin heyecanla tamamlanmasını beklediği, Uzunkum yaşam alanını inceleyeceğiz. 734 bin metrekare alana sahip bu muhteşem projemize dair müjdelerimiz var. Trabzon'un ve Karadeniz bölgesinin en güzel cazibe merkezi olacak projemize dair müjdemizi Çarşıbaşı Millet bahçesi programımızda Trabzonlularla paylaşacağız. Uzunkum projemizin ardından Trabzon'umuza kazandırdığımız 6. millet bahçemiz olan, Çarşıbaşı Millet Bahçesinin açılışını yapacağız. Trabzon'umuza 52 bin metrekare alana sahip yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Çömlekçi kentsel dönüşüm projemizi yerinde göreceğiz. Akşam da Trabzon'un ihtiyaçlarını, şehrimizi en iyi bilen sivil toplum kuruluşlarımızdan, kanaat önderlerimizden dinleyeceğiz, onlarla buluşacağız. İnşallah, bu eserlerimizin yanında daha nice büyük yatırımları Trabzon'umuza kazandıracağız" şeklinde konuştu.



"Afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın, yüzde 70'ini tamamladık"

Geçtiğimiz hafta Malatya'da deprem bölgesindeki çalışmalarda çok büyük bir eşiği geçtiklerini ve çok özel bir gün yaşadıklarını belirten Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 300. yuvamızın anahtarlarını; vatandaşlarımıza teslim ettik. Orada da en güçlü şekilde söyledim, buradan da ifade etmekten dolayı gurur duyuyorum. Geçen hafta itibariyle afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın, yüzde 70'ini tamamladık. Yani şu anda her 3 depremzede kardeşimizden 2'si yeni yuvasına kavuşmuş durumda. Şunu da tekraren ifade etmek istiyorum. Şu anda dünyada 2 yılda 300 bin konutun zemin etütlerini yapacak, projesini çizecek, planlamasını tamamlayacak ve alnının akıyla teslim edecek başka bir ülke yoktur. Şu anda saatte 23, günde 550 konut üretecek tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülkeden söz dahi edilemez. Bu gayret, bu başarı, her babayiğidin harcı değildir. Bu başarı, ülkemizin ve milletimizin başarısıdır. Ben buradan afetzede kardeşlerimize olan sözümüzü yeniliyorum. Deprem bölgesinde; yılsonuna kadar evine girmeyen kimseyi bırakmayacağız, yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.



"Ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına hızla devam ediyoruz"

81 ildeki çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Bakan Kurum, "Tabii bir yandan 11 ilimizi ayağa kaldırırken, bir yandan da 81 ilimiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Özellikle konut arzının çözülmesi ve vatandaşlarımızın ev sahibi olması konusunda adımlarımızı atıyoruz. Bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak, tam 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle birlikte 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Şu anda da ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına hızla devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki ay da sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilimizde hayata geçecek yeni sosyal konut projemizin detaylarını açıklayacak. Bu kampanyamızla gençlerimize, en az üç çocuğu olan ailelerimize avantajlar sağlayacağız. Trabzon'umuzda da kampanya kapsamında yeni sosyal konutlar kazandıracağız" dedi.