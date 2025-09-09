Çetin, TBMM’deki makamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ı ağırladı. Görüşme sonrasında basınla sohbet eden Çetin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çetin, yaklaşan mahkeme sürecine işaret ederek, 15 Eylül’de mahkemenin Kılıçdaroğlu’nu kayyum olarak ataması halinde bunun olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti. “Kötü olur, Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkamaz” yorumunu yapan Çetin, sürecin CHP’de ve Türkiye siyasetinde gerginliğe yol açabileceğine dikkat çekti.

Eski Meclis Başkanı ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması konusunun sadece CHP’yi değil, MHP’yi de rahatsız ettiğini ifade etti. Bu açıklama, iki parti arasındaki resmi ve gayriresmi iletişimin devam ettiğini gözler önüne serdi.

Çetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için de övgü dolu sözler sarf etti: “Bülent Ecevit’ten sonra ilk kez böyle çalışkan bir genel başkanımız oldu” dedi. Bu açıklama, parti içi performans ve yönetim değerlendirmelerinin de devam ettiğini ortaya koydu.

Siyasi gözlemciler, Çetin’in açıklamalarının hem CHP hem de MHP cephesinde dengeleri test eden bir mesaj niteliği taşıdığını vurguluyor. Özellikle Kılıçdaroğlu’nun kayyum ihtimali, önümüzdeki günlerde Türkiye siyasetinde yeni tartışmaların kapısını aralayabilir.