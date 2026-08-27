Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Seddar Yavuz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, vali yardımcıları, il müdürleri ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile birlikte Yeşilyurt Çırmıktı'da bir dizi incelemelerde bulundu.

Heyet, Çırmıktı'daki program kapsamında Çırmıktı Çarşı Projesi ile Mahmut Çalık ve Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Atılgan Park ve Güreş Sahası, Beylerderesi Yaşam Vadisi birinci etap, Yeşilyurt Cami-i Kebir Camii restorasyon çalışmaları, Lezzet Caddesi restorasyon alanı ile Gündüzbey ve Konak TOKİ konutlarında incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Beylerderesi Yaşam Vadisi birinci etap incelemesinde yaptığı açıklamada, 'Viyadük ve alternatif yol yapıyoruz. Çırmıktı'ya da önemli bir hizmet vermiş olacak. İkizce'den Adıyaman'a bağlanacak alternatif bir yol yapıyoruz' dedi.

Esnaf ziyareti esnasında fırıncı esnafı Bülent Çalışır, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e, 'Çok güzel işlere imza attınız' dedi.

Başkan Er, daha sonra Vali Yavuz ile Gündüzbey ve Konak mahallelerinde yapılan TOKİ konutlarında incelemede bulundu. Konak Mahallesinde üretilen konutların anahtar teslimine 31 Ağustos Pazartesi günü başlanacağı bildirildi.