Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, MSB’de düzenlenen toplantıda son bir haftalık gelişmeleri paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kesintisiz sürdüğünü belirten Aktürk, son bir haftada bir PKK’lı teröristin teslim olduğunu, sınır ötesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda sığınak ve mühimmatın imha edildiğini açıkladı. Tel Rıfat ve Menbiç’te imha edilen tünel uzunluğunun 605 kilometreye ulaştığını belirtti.

Hudut güvenliği kapsamında son bir haftada 540 kişinin yakalandığını aktaran Aktürk, bu kişilerden 8’inin terör örgütü mensubu olduğunu söyledi. 1 Ocak’tan bu yana yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 6 bin 677 kişinin yakalandığını, 50 bin 308 kişinin ise sınırı geçmeden engellendiğini ifade etti. Van ve Hakkâri’de yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini de paylaştı.

“Gazze’deki soykırım görmezden gelinemez”

İsrail’in 16 Eylül’de Gazze’ye başlattığı kara harekâtına da değinen Aktürk, saldırıların bölgede iki yılı aşkın süredir devam eden insani krizi daha da derinleştirdiğini söyledi. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Aktürk, “Gazze’de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelinemez. İsrail’e karşı etkili ve caydırıcı tedbirler alınmalı” dedi.

Tatbikat ve modernizasyon faaliyetleri sürüyor

TSK’nın daha etkin ve caydırıcı bir yapıya kavuşması için eğitim ve tatbikatların kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Aktürk, “22-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekâtı Özel Tatbikatı’nın icra edilmesi planlanmaktadır” dedi.

Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığına modernizasyonu tamamlanan M60T tankı ile yeni nesil Fırtına Obüsü teslim edildiğini, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından çeşitli silah ve mühimmatların TSK envanterine alındığını açıkladı.

Suriye’deki TSK varlığı devam ediyor

Bakanlık kaynakları, Suriye’de konuşlu Türk birliklerinin durumuna ilişkin soruya, “Birliklerimizin Suriye’den çekilmesi ancak sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilir” yanıtını verdi.

S-400 ve GKRY açıklamaları

Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine dair iddiaları da yanıtlayan kaynaklar, “S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. Duruşumuzda bir değişiklik yoktur” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail’den hava savunma sistemi tedarikine ilişkin haberleri de yakından takip ettiklerini belirten kaynaklar, “GKRY’nin silahlanma gayretleri Ada’daki barış ve istikrarı tehlikeye atıyor. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC’nin yanındadır” ifadelerini kullandı.