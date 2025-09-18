Yapay zekaların algoritmalarının sürekli cevap üretmeye odaklandığını vurgulayan uzmanlar, “Ne sorarsanız sorun size bir cevap verir. Ancak bu cevabın doğruluğu her zaman garanti değil. Yapay zeka, bilgi eksikliği olduğunda yanlış ya da alakasız cevaplar da üretebilir. Bu nedenle kullanıcıların her cevabı doğru kabul etmemesi gerekiyor” uyarısında bulunuyor.

Kişisel Sorunlarda Dikkat

Uzmanlara göre, yapay zekadan özellikle kişisel ve duygusal konularda destek alınması riskli olabilir. Yapay zekanın insan duygularını tam olarak anlamadığını ve cevapların kullanıcıyı memnun etmeye odaklanabileceğini belirten uzmanlar, bunun yanlış yönlendirmelere, hatta ilişkilerde sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor.

Veri Gizliliği ve Mahremiyet Sorunu

Yapay zeka sistemlerinin gelişim sürecinde kullanıcı verilerini işlediği ve bu verilerin modellerin eğitimi için kullanılabileceği belirtiliyor. Bu nedenle özel hayatla ilgili bilgilerin, kişisel verilerin ve özellikle illegal içeriklerin yapay zekaya aktarılmaması gerektiği vurgulanıyor.

İçeriklerin Özgünlüğü Tartışmalı

Yapay zekaların sunduğu içeriklerin tamamen özgün olmadığına dikkat çeken uzmanlar, “Bu sistemler daha önce öğrendiği verileri tekrar sunar. Dolayısıyla elde edilen bilgileri olduğu gibi kullanmak yerine işleyip yeniden üretmek gerekir. Aksi halde aynı içerik başkalarına da sunulabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Uzmanlar, yapay zekanın hayatı kolaylaştıran birçok yönü olduğunu ancak sorgulamadan kullanıldığında manipülasyona açık hale gelebileceğini, bu nedenle kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini söylüyor.