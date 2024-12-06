İstanbul’da gerçekleşen ve üyelerinin tamamına yakının katıldığı toplantıda önce Divan Heyeti seçildi. Ardından bir yılı aşkın süredir dernek başkanlığını yürüten Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan görev süresince yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Konuşmasının ardından kendisine derneğin yeni başkanı Ömer Çetmen tarafından bir teşekkür plaketi takdim edildi. Açılış konuşmaların ardından Yönetim ve Denetleme Kurulu raporları okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Kurulların ibrasının ardından ise yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimlerine geçildi.

Yapılan seçimde üyelerin oy birliği ile 9 kişilik Yönetim Kurulu ve 3 kişilik Denetleme Kurulu belirlendi.

Genel kurul sonrasında toplanan Yönetim Kurulu ise Konfor ve Çetmen Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Çetmen’i derneğin yeni Başkanı olarak seçti.

Önümüzdeki dönemde MOYSAD Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütecek olan Ömer Çetmen toplantı sonunda yaptığı teşekkür konuşmasında, sektörde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparken şunları söyledi: “Şeffaflık, uzlaşı ve kapsayıcılık mottosuyla hareket etmeyi planladığımız yeni yönetim dönemimizde; derneğimizin fuarda söz hakkını artırmak ve sektördeki temsil önceliğini sağlamak temel amaçlarımızdan olacaktır. Sektörün gelişimi için aynı dili konuşup aynı heyecanı taşıyanlar olarak birlikte yapacağımız çok şey var. Ben ve yönetim kurulu üyelerimiz sektörümüz ve derneğimiz için var gücümüzle çalışmaya hazırız. Derneğimizin ve sektörümüzün gelişimi için tüm özveri ve heyecanımızla buradayız. Yeni dönemin sektörümüze, markalarımıza ve derneğimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Yapılan seçim neticesinde dernek Yönetim Kurullarına aşağıdaki isimler seçildi.

YÖNETİM KURULU (ASİL)

Ömer ÇETMEN (Konfor ve Çetmen)

Tolga BATALLI (Armis Yatak)

Metin GÜLTEPE (İşbir Holding)

Erdoğan YAYLA (Kilim Mobilya)

Alper AKSOY (Vize Mobilya)

Kemal ŞİŞMAN (İDAŞ)

Haluk ÖZEL (Modalife)

Onur KIRAL (Fatih Kıral)

Mehmet SİLAHSIZ (Nevi)

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

İsmail DOĞAN (Doğtaş ve Kelebek)

Mustafa KAYALAR (Adore)

Hüseyin BAKIRBAŞ (Rapsodi)

Murat KOPAN (Capilon)

Ali Serdar SORFÜK (Yatsan)

Cüneyt OCAK (Bellona)

Mustafa KEPİ (BY Kepi)

Hakan BAHAR (Alfemo)

Muharrem ÇİLEK (Çilek Holding)

DENETLEME KURULU (ASİL)

Berna GÖZBAŞI (BRN Yatak)

Suphi AYAZ (Aytaş Home)

Sedat KASAN (Casa)

DENETLEME KURULU (YEDEK)

Hakan CENGİZ (Modis)

Sinan ARSLAN (Sandeli)

Ali DEMİRHAN (Zebrano)