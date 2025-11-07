Motorine (Mazota) Ne Kadar Zam Gelecek?

Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, motorinin litre fiyatına 2,07 TL zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyat artışı, 8 Kasım 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. Bu zamla birlikte, özellikle ticari taşımacılık yapan firmalar ve bireysel sürücüler için yakıt maliyetlerinin yeniden artması bekleniyor.

Brent petrol fiyatı son günlerde 63 dolar seviyelerinde seyrederken, döviz kurlarındaki yükseliş de pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor. Benzin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları (6 Kasım 2025 İtibarıyla)

İstanbul

Avrupa Yakası Benzin: 53,64 TL

Avrupa Yakası Motorin: 55,47 TL

Avrupa Yakası LPG: 27,71 TL

Anadolu Yakası Benzin: 53,47 TL

Anadolu Yakası Motorin: 55,33 TL

Anadolu Yakası LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 54,50 TL

Motorin: 56,50 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzine Zam veya İndirim Var mı?

Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre, benzin fiyatlarında şimdilik herhangi bir zam veya indirim planlanmıyor. Ancak küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin seyrine göre önümüzdeki günlerde yeni bir fiyat güncellemesi gündeme gelebilir.

Akaryakıt Fiyatları Neden Yükseliyor?

Uzmanlara göre, akaryakıt fiyatlarındaki artışın temel nedenleri arasında:

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma,

Dolar/TL kurundaki yükseliş,

Vergi oranlarındaki düzenlemeler,

Uluslararası arz-talep dengesi yer alıyor.

Bu faktörlerin birleşimi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının sık sık değişmesine neden oluyor.