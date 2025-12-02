1,6 Milyon Metrekarelik Alanda Hâlâ Şantiye Kurulmadı

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Akgedik bölgesinde BYD için ayrılan yaklaşık 1,6 milyon metrekarelik dev arazide ne temel kazısı ne de şantiye kurulumuna dair bir faaliyet gözlemlendi. Aylardır hareketsiz kalan alan, bölge halkı ve yatırım takipçileri tarafından mercek altına alınmış durumda.

BYD’nin Taahhüdü: 1 Milyar Dolar Yatırım, 5 Bin İstihdam

Geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşma kapsamında Çinli otomotiv üreticisi BYD;

Elektrikli ve hibrit araç fabrikası ,

Ar-Ge merkezi ,

Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesi ,

5 bin doğrudan çalışan ,

Avrupa’ya yönelik ihracat üssü oluşturmayı taahhüt etmişti.

Şirket, fabrikanın 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacağını açıklamıştı. Ancak sahadaki sessizlik, bu takvimin riskli bir hâle geldiğini gösteriyor.

Yan Sahada Fabrika İnşaatı Hızla İlerliyor

BYD arazisinin hemen yanındaki bir makine kalıp fabrikasına ait inşaatın hızla sürmesi, bölgedeki tezatlığı daha görünür hale getiriyor. Yan parselde betonarme yapılar yükselirken BYD sahasında hiçbir hareket olmaması, “BYD Türkiye yatırımını askıya mı aldı?” iddialarını güçlendiriyor.

Kâr Kaybı Sonrası Türkiye Yatırımı Askıya mı Alındı?

BYD’nin 2025 yılı net kârının, 2024’e kıyasla yüzde 33 düştüğü açıklanmıştı. Bu küresel finansal tablo, şirketin Türkiye’deki büyük yatırımını yeniden değerlendirdiği yönünde yorumlara neden oluyor.

Manisa’da planlanan fabrika ve yan sanayi yatırımlarıyla 20 bine yakın ek istihdam ve milyarlarca dolarlık ihracat hacmi beklenirken, mevcut tablo belirsizlik yaratıyor.

“Küçük Çin Mahallesi” Tartışmaları Yeniden Gündemde

Proje, daha önce bölgeye kurulacak yan sanayi ve çalışan lojmanları nedeniyle “Küçük Çin Mahallesi” tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Ancak şu an ne fabrika inşaatı ne de lojistik hazırlığa dair bir işaret bulunuyor.