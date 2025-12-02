Her iki kampanya da 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli ve yalnızca katılım sağlayan IVECO Yetkili Servislerinde uygulanacak. Kampanyalar yabancı plakalı araçlar için geçerli olmayacak. Ayrıca ruhsat sahibinin, T.C. vatandaşı olması, T.C Vatandaşı değilse bile Türkiye’de süresiz ikamet iznine sahip olması şartı aranmaktadır.