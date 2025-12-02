IVECO, kış şartlarına hazırlık ve güvenli sürüş sağlamak amacıyla aralık ayı boyunca geçerli olan iki özel satış sonrası kampanya başlattı. Aralık ayı boyunca uygulanacak kampanyalar kapsamında, ağır vasıta sahiplerine ücretsiz check-up hizmeti sunan IVECO, aynı zamanda tüm modelleri için parça ve işçilikte %20’ye varan indirim fırsatları içeren bir kış bakım kampanyasını da hayata geçiriyor.
Ağır Vasıta Check-Up Kampanyası ve İndirim Avantajları
Aralık 2025 boyunca geçerli olan kampanya, IVECO ağır vasıta sahiplerine ücretsiz check-up olanağı sağlıyor. Check-up sonucunda, değişimi gereken parçalar için %20’ye varan indirim fırsatları sunuluyor. Bu fırsatlar her şasi numarası için yalnızca bir kez kullanılabilir olup, kampanya yalnızca ağır vasıtalar için geçerli.
Tüm IVECO Modellerinde Yaşa Özel Kış Bakım Kampanyası
Aralık ayı boyunca sürecek olan ikinci kampanyada ise 2 yaş üzeri araçlarda %20’ye varan işçilik indirimine ek olarak kampanyaya katılan yetkili servislerde gerçekleştirilen periyodik yağ ve filtre bakımları için %30’a varan farklı avantajlar sunuluyor.
Kampanya Koşulları
Her iki kampanya da 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli ve yalnızca katılım sağlayan IVECO Yetkili Servislerinde uygulanacak. Kampanyalar yabancı plakalı araçlar için geçerli olmayacak. Ayrıca ruhsat sahibinin, T.C. vatandaşı olması, T.C Vatandaşı değilse bile Türkiye’de süresiz ikamet iznine sahip olması şartı aranmaktadır.