Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımının özellikle ikinci yarıda üstün bir oyun ortaya koyduğunu belirtti. Tedesco, “Büyük bir mücadele oldu. Adam adama oynayan bir takıma karşı mücadele ettik. Planımız direkt forvetlere oynamaktı ancak ilk yarıda topu ön bölgede tutmakta zorlandık. İkinci yarıda bazı değişiklikler yaptık ve takım çok daha iyiydi. Üç tane yüzde 100 pozisyona girdik. Youssef En-Nesyri, Fred ve Duran net fırsatlar yakaladı. Bir tanesini atmış olsaydık kazanacaktık” dedi.

“Hakemle ilgili konuşmasam daha iyi olur”

Maçın son dakikasında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonuna da değinen İtalyan teknik adam, “Hakemle ilgili bu akşam konuşmasam daha iyi olur. Benim takımıma odaklanmam gerekiyor. O pozisyonu hakeme sormak daha doğru olur” ifadelerini kullandı.

“Sonradan giren oyuncuların performansından memnunum”

Oyuncu değişikliklerine de değinen Tedesco, “Memnunum. Özellikle oyuna sonradan giren oyuncuların performansından çok memnunum. Oyuna kalite kattılar. Bu tarz zorlu maçlarda taze oyunculara ihtiyacımız oluyor. Geniş bir kadromuz var, rotasyon yapmamız gerekiyor. Bugün de bunu doğru şekilde uyguladık” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe bu sonuçla gruptaki puanını 7’ye yükselterek üst tur şansını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maçında Kadıköy’de Viktoria Plzen’i konuk edecek.