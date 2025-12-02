Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre %10,16 büyüme gösterdi.

Otomobil Satışları %10,96 Arttı

Yılın ilk 11 ayında:

  • Otomobil satışları: 938 bin 177 adet (%10,96 artış)

  • Hafif ticari araç satışları: 238 bin 603 adet (%7,13 artış)

Sadece Kasım 2025’te toplam pazar, geçen yılın aynı ayına göre %9,82 büyüyerek 132 bin 984 adet oldu. Bu dönemde otomobil satışları %10,78 artarken hafif ticari araçlar %6,38 yükseldi.

Elektrikli Otomobil Satışları 166 Bin Adedi Geçti

Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgi hızla artıyor.
Ocak-Kasım döneminde:

  • Elektrikli otomobil satışları: 166 bin 665 adet

  • Pazar payı: %17,8

Yerli marka TOGG, 11 ayda 26 bin 222 adet satışa ulaşarak elektrikli araç segmentinde liderlik hedefini korudu.

SUV Otomobiller Zirvede

Gövde tiplerine göre dağılımda SUV modeller, %62,5 payla 586 bin 232 adet satışla açık ara öne çıktı.
SUV’ları:

  • Sedan (%22,4 – 209 bin 963 adet)

  • Hatchback (%14,2 – 133 bin 105 adet) takip etti.

Motor Tipinde Benzinli ve Hibrit Lider

2025’in 11 aylık döneminde motor tiplerine göre satışlar şöyle dağıldı:

  • Benzinli: 442.650 adet (%47,2)

  • Hibrit: 251.992 adet (%26,9)

  • Elektrikli: 166.665 adet (%17,8)

  • Dizel: 69.471 adet (%7,4)

  • LPG: 7.399 adet (%0,8)

Otomatik Şanzıman Açık Ara Önde

Türkiye pazarında otomatik vites tercihleri rekor seviyeye çıktı:

  • Otomatik: 887.442 adet (%94,6)

  • Manuel: 50.735 adet (%5,4)

Kasımın En Çok Satan Markaları

2025 Kasım ayında Türkiye’de en çok satış yapan markalar şöyle sıralandı:

  1. Renault – 15.813 adet

  2. Volkswagen – 11.579 adet

  3. Ford – 10.617 adet

  4. Fiat – 8.870 adet

  5. Peugeot – 8.609 adet

  6. Toyota – 8.297 adet

  7. Citroen – 7.687 adet

  8. Opel – 6.951 adet

  9. Hyundai – 6.255 adet

  10. BYD – 5.395 adet
    TOGG: 4.235 adet satışla listede yer aldı.

