Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre %10,16 büyüme gösterdi.

Otomobil Satışları %10,96 Arttı

Yılın ilk 11 ayında:

Otomobil satışları: 938 bin 177 adet ( %10,96 artış )

Hafif ticari araç satışları: 238 bin 603 adet (%7,13 artış)

Sadece Kasım 2025’te toplam pazar, geçen yılın aynı ayına göre %9,82 büyüyerek 132 bin 984 adet oldu. Bu dönemde otomobil satışları %10,78 artarken hafif ticari araçlar %6,38 yükseldi.

Elektrikli Otomobil Satışları 166 Bin Adedi Geçti

Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgi hızla artıyor.

Ocak-Kasım döneminde:

Elektrikli otomobil satışları: 166 bin 665 adet

Pazar payı: %17,8

Yerli marka TOGG, 11 ayda 26 bin 222 adet satışa ulaşarak elektrikli araç segmentinde liderlik hedefini korudu.

SUV Otomobiller Zirvede

Gövde tiplerine göre dağılımda SUV modeller, %62,5 payla 586 bin 232 adet satışla açık ara öne çıktı.

SUV’ları:

Sedan (%22,4 – 209 bin 963 adet)

Hatchback (%14,2 – 133 bin 105 adet) takip etti.

Motor Tipinde Benzinli ve Hibrit Lider

2025’in 11 aylık döneminde motor tiplerine göre satışlar şöyle dağıldı:

Benzinli: 442.650 adet (%47,2)

Hibrit: 251.992 adet (%26,9)

Elektrikli: 166.665 adet (%17,8)

Dizel: 69.471 adet (%7,4)

LPG: 7.399 adet (%0,8)

Otomatik Şanzıman Açık Ara Önde

Türkiye pazarında otomatik vites tercihleri rekor seviyeye çıktı:

Otomatik: 887.442 adet ( %94,6 )

Manuel: 50.735 adet (%5,4)

Kasımın En Çok Satan Markaları

2025 Kasım ayında Türkiye’de en çok satış yapan markalar şöyle sıralandı: