Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre %10,16 büyüme gösterdi.
Otomobil Satışları %10,96 Arttı
Yılın ilk 11 ayında:
-
Otomobil satışları: 938 bin 177 adet (%10,96 artış)
-
Hafif ticari araç satışları: 238 bin 603 adet (%7,13 artış)
Sadece Kasım 2025’te toplam pazar, geçen yılın aynı ayına göre %9,82 büyüyerek 132 bin 984 adet oldu. Bu dönemde otomobil satışları %10,78 artarken hafif ticari araçlar %6,38 yükseldi.
Elektrikli Otomobil Satışları 166 Bin Adedi Geçti
Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgi hızla artıyor.
Ocak-Kasım döneminde:
-
Elektrikli otomobil satışları: 166 bin 665 adet
-
Pazar payı: %17,8
Yerli marka TOGG, 11 ayda 26 bin 222 adet satışa ulaşarak elektrikli araç segmentinde liderlik hedefini korudu.
SUV Otomobiller Zirvede
Gövde tiplerine göre dağılımda SUV modeller, %62,5 payla 586 bin 232 adet satışla açık ara öne çıktı.
SUV’ları:
-
Sedan (%22,4 – 209 bin 963 adet)
-
Hatchback (%14,2 – 133 bin 105 adet) takip etti.
Motor Tipinde Benzinli ve Hibrit Lider
2025’in 11 aylık döneminde motor tiplerine göre satışlar şöyle dağıldı:
-
Benzinli: 442.650 adet (%47,2)
-
Hibrit: 251.992 adet (%26,9)
-
Elektrikli: 166.665 adet (%17,8)
-
Dizel: 69.471 adet (%7,4)
-
LPG: 7.399 adet (%0,8)
Otomatik Şanzıman Açık Ara Önde
Türkiye pazarında otomatik vites tercihleri rekor seviyeye çıktı:
-
Otomatik: 887.442 adet (%94,6)
-
Manuel: 50.735 adet (%5,4)
Kasımın En Çok Satan Markaları
2025 Kasım ayında Türkiye’de en çok satış yapan markalar şöyle sıralandı:
-
Renault – 15.813 adet
-
Volkswagen – 11.579 adet
-
Ford – 10.617 adet
-
Fiat – 8.870 adet
-
Peugeot – 8.609 adet
-
Toyota – 8.297 adet
-
Citroen – 7.687 adet
-
Opel – 6.951 adet
-
Hyundai – 6.255 adet
-
BYD – 5.395 adet
TOGG: 4.235 adet satışla listede yer aldı.