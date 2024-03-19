Zam üstüne zamla Cumhuriyet tarihi rekorlarını peş peşe kıran hem benzine hem de motorin fiyatlarında tabelaları bir kez daha uçuracak dev zam yolda...

Enerji sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına litre başına 1 lira 30 kuruş daha zam gelmesi bekleniyor.

19 Mart Salı günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,83 TL

Motorin fiyatı: 42,66 TL

LPG fiyatı: 22,32 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,08 TL

Motorin fiyatı: 41,85 TL

LPG fiyatı: 22,31 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,04 TL

Motorin fiyatı: 42,86 TL

LPG fiyatı: 22,25 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,56 TL

Motorin fiyatı: 43,42 TL

LPG fiyatı: 22,57 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,83 TL

Motorin fiyatı: 43,58 TL

LPG fiyatı: 22,23 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,79 TL

Motorin fiyatı: 43,54 TL

LPG fiyatı: 21,81 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43 TL

Motorin fiyatı: 42,91 TL

LPG fiyatı: 21,96 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,23 TL

Motorin fiyatı: 43,07 TL

LPG fiyatı: 21,69 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,87 TL

Motorin fiyatı: 42,14 TL

LPG fiyatı: 21,84 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,40 TL

Motorin fiyatı: 43,24 TL

LPG fiyatı: 21,27 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,75 TL

Motorin fiyatı: 42,53 TL

LPG fiyatı: 21,99 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,08 TL

Motorin fiyatı: 42,91 TL

LPG fiyatı: 22,12 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,16 TL

Motorin fiyatı: 42,98 TL

LPG fiyatı: 22,72 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,71 TL

Motorin fiyatı: 41,98 TL

LPG fiyatı: 21,89 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,24 TL

Motorin fiyatı: 43,08 TL

LPG fiyatı: 22,88 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,35 TL

Motorin fiyatı: 43,18 TL

LPG fiyatı: 22,43 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,76 TL

Motorin fiyatı: 43,59 TL

LPG fiyatı: 22,55 TL