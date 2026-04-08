Son düzenlemeye göre benzinin litre fiyatı 65 kuruş artarken, motorinde ise dikkat çeken bir sıçrama yaşandı. Motorinin litre fiyatına 7 lira 82 kuruş zam gelmesiyle birlikte bazı şehirlerde fiyatlar 90 TL sınırına dayandı.

İstanbul’da fiyatlar yükseldi

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 63,25 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise 85,29 TL’ye çıktı. LPG fiyatı ise 34,99 TL olarak güncellendi.

Anadolu Yakası’nda ise benzin 63,10 TL, motorin 85,14 TL ve LPG 34,39 TL seviyesinden satılıyor.

Başkent ve İzmir’de durum

Ankara’da benzin litre fiyatı 64,22 TL’ye, motorin 86,42 TL’ye yükseldi. LPG fiyatı ise 34,87 TL oldu.

İzmir’de ise benzin 64,50 TL’den, motorin 86,70 TL’den satılırken LPG fiyatı 34,79 TL olarak belirlendi.

Vatandaş fiyatları yakından takip ediyor

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe gelen zamlar, vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Özellikle motorin fiyatlarındaki sert artış, taşımacılık maliyetlerini doğrudan etkilerken, bu durumun iğneden ipliğe birçok üründe fiyat artışına yol açabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, petrol fiyatları ve döviz kurundaki oynaklık sürdükçe akaryakıt fiyatlarında dalgalanmanın devam edebileceğine dikkat çekiyor.