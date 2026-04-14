Barnea, İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği son operasyon sürecinde “Tahran’ın kalbinde” aktif şekilde sahada bulunduklarını belirterek, hava kuvvetlerine kritik istihbarat desteği sağladıklarını ve İsrail’e yönelik tehdit oluşturan füze altyapılarının hedef alınmasında rol oynadıklarını söyledi.

Açıklamasında operasyonların tek aşamalı olmadığına dikkat çeken Barnea, planlamanın uzun vadeli sürdüğünü vurguladı. “Süreç, çatışmaların sona ermesiyle bitmiş sayılmaz. Sonrasına da hazırlıklı olacak şekilde kapsamlı bir planlama yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

En dikkat çekici bölümde ise Barnea, İsrail’in İran politikasına ilişkin hedeflerine değinerek, “MOSSAD’ın sorumluluğu, bu radikal rejimin oluşturduğu tehdidin ortadan kalkmasıyla sona erecektir. İran’da rejim değişikliği bizim görev tanımımızın bir parçasıdır” dedi.

Barnea ayrıca, İsrail’in güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı pasif kalmayacaklarını belirterek, “Başka bir varoluşsal tehdit karşısında kenarda durup izlemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamalar, MOSSAD’ın bölgedeki faaliyetleri ve İsrail’in İran politikası üzerine tartışmaları yeniden gündeme taşırken, İran ile İsrail arasındaki gerilimin de sürdüğüne işaret ediyor.