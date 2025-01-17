Hızlı tüketim perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz sürecinde geri sayım başladı. Kurucusu Fazıl Narman tarafından 1961 yılında Erzurum'da açılan ilk bakkaliye dükkanı ile temelleri atılan Mopaş’ın halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.

İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşecek halka arz işleminde; 43 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı, 14 milyon 330 bin TL’lik kısmı ortak satışı olmak suretiyle toplam 57 milyon 330 bin TL’lik nominal değerli paylar satışa sunulacak. Halka arz işlemi; İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Halka arz sonrası şirketin sermayesi 230 milyon TL’den 273 milyon TL’ye çıkarılmış olacak. Halka arzda pay başına satış fiyatı 35 TL olarak belirlenirken, şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da “MOPAS” koduyla işlem görmesi planlanıyor.

Halka açıklık oranının yüzde 21 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 2 milyar 6 milyon 550 bin TL olması hedefleniyor.