Şirketten yapılan açıklamada, elde edilen başarının yalnızca operasyonel sonuçların değil, aynı zamanda kurum kültürü, çalışan bağlılığı ve insana verilen değerin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Monart Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Örnal, ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede, başarıyı güçlü operasyonların yanı sıra güven, saygı ve aidiyet duygusu üzerine inşa ettiklerini ifade etti.

Örnal açıklamasında, “Monart’ta başarıyı; güçlü operasyonlar kadar, güven, saygı ve aidiyet duygusuyla çalışan bir ekip üzerine inşa ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada en büyük yatırımımızın insan kaynağımıza yaptığımız yatırım olduğunu net şekilde söyleyebilirim” dedi.

Ödülün tüm ekip arkadaşlarının ortak emeğiyle kazanıldığını belirten Atakan Örnal, çalışanlara teşekkür ederek, “Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu başarı, emeğiyle, inancıyla ve tutkusu ile Monart’ı bugünlere taşıyan tüm ekip arkadaşlarımızındır” ifadelerini kullandı.

Monart Lojistik, gelecek dönemde de çalışan odaklı yaklaşımını sürdürerek büyüme hedeflerine devam edeceğini bildirdi.