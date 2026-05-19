Gelen ihbarı değerlendiren Bakanlık ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Mogan Parkı’nın tenis kortlarının yanındaki yağmur suyu hattı aracılığıyla Mogan Gölü'ne atık su deşarjının yapıldığını tespit etti. İnceleme sonucu Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi’nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölü’ne deşarj edildiği belirlendi. Gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin TL idari ceza verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

İKİ BAKANLIK DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ YAPMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda kirlilik ve kötü kokuyla gündeme gelen Mogan Gölü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yürüttüğü “Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi” ile nefes almıştı. Gölden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarılmıştı. Bakanlık ekipleri Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki göle yönelik denetimlerini sürdürüyor.