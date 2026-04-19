BB açıklamasında, basında yer alan iddiaların dayandırıldığı sürecin yeni olmadığına dikkat çekildi. İlgili dosyanın 2022 yılından bu yana devam eden teknik ve hukuki bir süreç kapsamında olduğu, halen tahkim aşamasında bulunduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, konuya ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı ya da kamu zararına dair verilmiş nihai bir hüküm olmadığı belirtildi.

Belediye yetkilileri, devam eden bir sürecin sonuçlanmış gibi sunulmasının kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu savunarak, bu tür haberlerin “algı oluşturma” amacı taşıdığını ileri sürdü. Herhangi bir resmi gelişme olması halinde kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirileceği de kaydedildi.

Öte yandan daha önce İçişleri Bakanlığı’nın, 2023 genel seçimleri sürecinde belediyeye ait araçların bir mitingde kullanıldığı iddiasıyla Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdiği biliniyor.

Son günlerde ortaya atılan yeni iddialarda ise, ABB’nin İstasyon Caddesi projesinde maliyet değişiklikleri üzerinden yüklenici firmaya haksız kazanç sağlandığı öne sürülmüş ve bu kapsamda Yavaş dahil bazı isimler hakkında soruşturma izni verildiği iddia edilmişti. ABB ise bu iddiaların resmi bir dayanağı olmadığını belirterek yalanladı.