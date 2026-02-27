Ankara Ticaret Odası’nın 29. dönem şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Mustafa Deryal başkanlığında gerçekleşti. ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada dünya ekonomisindeki gelişmelere değinerek, AB’nin küresel ekonomide riskleri dağıtmaya yönelik hayata geçirdiği yeni ticaret mimarisi ve üçüncü ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarının Türk ekonomisi açısından doğurabileceği olumsuz etkilere değindi. ABD’nin serbest piyasa ideolojisinden uzaklaşarak ekonomik güvenliği önceleyen gümrük vergileri gibi önlemleri hayata geçirmesi, Çin’in yapay zekâ, yarı iletkenler ve yeşil enerji teknolojilerinde katettiği mesafe ve küresel rekabette elde ettiği üstünlükler ile devam eden Ukrayna-Rusya savaşı gibi etkilerin AB ekonomisini kıskaca soktuğunu belirten ATO Başkanı Baran, özellikle ABD'nin uluslararası ticaret kurallarını devre dışı bırakan uygulamalarının ve kendi sanayisine büyük sübvansiyonlar sağlamasının Avrupalı şirketleri yer değiştirmeye zorladığını ifade etti. Avrupa’daki birçok önemli markanın sanayi ve tesislerini ABD ve Çin’e kaydırma planları yaptığını ifade eden Baran, "Avrupa Birliği, sanayisinin ABD’ye yönelmesini ve Çin’e olan bağımlılığını dengelemek için stratejik çeşitlendirme yoluna gidiyor. Bunlardan biri, Hindistan ile yaklaşık 20 yıldır süren müzakerelerini sonuçlandırarak, Serbest Ticaret Anlaşması imzalaması. Bir diğeri ise, Latin Amerika’ya açılma stratejisi doğrultusunda Mercosur yani, Güney Amerika ülkeleri arasında kurulan Güney Ortak Pazarı ile gelişen ilişkiler. AB, bu blokla anlaşmak için de son aşamaya gelmiş durumda. Özetle Avrupa artık riskleri dağıtan bir ticaret mimarisi kurmaya çalışıyor. Tüm bu gelişmelerin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın yürürlüğe girme sürecinde gerçekleşmesi de ayrıca kritik. Tüm bu gelişmeler bizi yakından ilgilendiriyor. Bu sürecin olumsuz etkilerini en aza indirmek için Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çok önemli" dedi.



Hindistan ürünleri sıfır gümrükle Türk pazarına girebilir

AB’nin Hindistan’la imzaladığı "Serbest Ticaret Anlaşması" ile yaklaşık 2 milyar nüfuslu dev bir pazara açıldığını ve Gümrük Birliği gereği Hindistan menşeli ürünlerin Türkiye’ye de AB üzerinden sıfır gümrükle girebilme ihtimalinin söz konusu olduğunu kaydeden Baran, "Buna karşın Türk ihracatçısı Hindistan pazarına girmek istediğinde gümrük duvarıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca Hindistan, sahip olduğu nüfusla bir pazar olmanın yanı sıra AB sermayesi için ülkemize rakip bir üretim üssü haline de gelebilir" dedi.

Baran, AB’nin Hindistan ile olduğu gibi Mercosur Bloğu'yla da "Serbest Ticaret Anlaşması" imzalamasının ve bunun sonucunda Güney Amerika’dan gelebilecek ucuz et, tarım ürünü ve endüstriyel hammaddelerin AB pazarına entegre olan Türk tarım ve sanayi sektörünü fiyat rekabetinde zorlayabileceğini kaydetti.



"Gümrük Birliği güncelleme çalışmaları devam ediyor"

Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini ve ilgili bakanların gereken müzakereleri gerçekleştirerek, tarım ve hayvancılık sektörünün kapsama alınması da dâhil olmak üzere revize taleplerini masaya koyduğunu ifade eden ATO Başkanı Baran, "Bunlar çok kıymetli çalışmalar, ancak geldiğimiz noktada AB ile ilişkilerimizde vize konusu başta olmak üzere pek çok sıkıntı yaşıyoruz. Malların serbest dolaşabildiği yerde, o malı üreten ve ticaretini yapana aynı hak tanınmaması kabul edilebilir bir durum değil. Avrupa Birliği ile Türkiye’nin ilişkisi başlangıcından bu yana bir denge gözetilerek gelişmiştir. Bundan sonra da bir tarafın lehine ya da aleyhine şekillenmesi söz konusu olamaz" dedi.

Baran, toplantının ardından meclis üyeleriyle iftarda bir araya geldi.