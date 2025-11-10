Seçimin ilk aşamasında oy kullanma işlemleri Giza, Fayyum, Beni Süeyf, Minya, Asyut, Yeni Vadi, Sohac, Qena, Luksor, Asvan, Kızıldeniz, İskenderiye, Behire ve Matruh şehirlerinde gerçekleştiriliyor. Oy verme işlemleri iki gün sürecek ve her gün saat 21.00’de sona erecek.

Toplamda 5 bin 606 oy kullanma merkezi ile gerçekleştirilecek birinci aşamada, bireysel adaylar 2 bin 826 sandalye için yarışıyor. Yurt dışı oyları ise 7-8 Kasım tarihlerinde 117 ülkedeki Mısır büyükelçilikleri ve konsolosluklarında kullanıldı. İlk aşamada oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı 35 milyon 279 bin 922 olarak açıklandı. Sonuçlar 18 Kasım’da açıklanacak. Eğer birinci aşama ikinci tura kalırsa, uluslararası oylama Aralık ayının ilk iki günü, Mısır’daki oylama ise 3-4 Aralık tarihlerinde yapılacak; nihai sonuçlar 11 Aralık’ta duyurulacak.

İkinci aşama oylamaları ise Kahire, Dakahliye, Dimyat, Garbiye, İsmailiye, Kafr eş-Şeyh, Menufiye, Kuzey Sina, Port Said, Kalubiye, Şarkiye, Güney Sina ve Süveyş şehirlerinde 24-25 Kasım’da yapılacak. Yurt dışı oylaması ise 21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. İkinci aşama sonuçları 2 Aralık’ta, ikinci tura kalan oylar ise 15-18 Aralık arasında tamamlanacak; nihai sonuçlar 25 Aralık’ta açıklanacak.

Sandalyelerin Dağılımı ve Kadın Temsilci Oranı

Temsilciler Meclisi’nin 596 sandalyesinin 284’ü doğrudan seçimle, diğer 284’ü kapalı parti listesi sistemiyle doldurulacak. Ayrıca 28 üye Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Sandalyelerin dörtte biri kadın vekillere ayrılmak zorunda. Parti listelerinin geçerli sayılabilmesi için, toplam oyların en az yüzde 5’ini alması gerekiyor.

Bireysel adaylar, 143 seçim bölgesinde 284 sandalye için yarışırken, öne çıkan partiler arasında Ulusal Mısır Listesi, Nesil Listesi, Halk Listesi, Mısır İçin Sesin Listesi ve Mısır Çağrısı Listesi yer alıyor.

Seçim, Cumhurbaşkanı Sisi’nin Geleceği İçin Kritik

Seçim, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin görev süresinin uzatılması için kritik öneme sahip. 2019 yılında yapılan anayasa değişikliği ile Sisi’nin 2030’a kadar görev yapmasına izin verildi. Analistler, 2025 parlamentosunun Sisi sonrası dönemde Mısır’ın politik ve yasal kararlarını şekillendirecek bir yapı olacağını belirtiyor. Tahrir Orta Doğu Politikaları Enstitüsü’nden hukuk görevlisi Halem Henish, “2025 parlamentosu, Mısır yetkililerinin 2030 sonrası döneme dair niyetlerini doğrudan yansıtacak” ifadelerini kullandı.