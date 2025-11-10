Kosova genelinde 12 Ekim’de gerçekleştirilen yerel seçimlerin ilk turunda hiçbir adayın %50 barajını aşamaması nedeniyle, Priştine ve Prizren dahil 18 şehirde ikinci tur oylama yapıldı. 38 belediyenin yer aldığı ülkede halk, belediye başkanlarını belirlemek üzere sabah saat 07.00’de sandık başına gitti. Oy verme işlemi akşam 19.00’da tamamlanırken, ardından sayım süreci başladı.

Mamuşa’da KDTP adayı Abdülhadi Krasniç ile Mamuşa Halk Hareketi (MHH) adayı Fikret Morina yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre Krasniç, oyların %53,58’ini alarak yeniden belediye başkanlığına seçildi.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) Başkanı Kreshnik Radoniqi, oy verme işlemlerinin tüm belediyelerde sorunsuz gerçekleştiğini açıkladı. Kesin sonuçların, diaspora oyları, özel ihtiyaçlı seçmen ve şartlı oyların sayımının tamamlanmasının ardından duyurulacağı bildirildi.

Öte yandan Kosova genelinde Kosova Demokratik Birliği (LDK) 5, Vetvendosje (LVV) ve Kosova’nın Geleceği İçin İttifak (AAK) 4’er, Kosova Demokratik Partisi (PDK) 3 ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 1 belediyede zafer kazandı. Priştine’de LDK adayı Perparim Rama, %51,54 oyla, Prizren’de ise PDK adayı Shaqir Totaj, %53,86 oyla seçimi kazandı.