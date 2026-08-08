Eskişehir simidinin zirveye çıkmasında; taş fırında pişirilmesi, pekmez kullanılması, bol susamla hazırlanması ve hamurun ustalıkla yoğrulup dinlendirilmesi öne çıktı. Kentte yıllardır simitçilik yapan esnaflara göre Eskişehir simidini farklı kılan en önemli unsurların başında ise ustalık geliyor.

Eskişehirli simit ustası Şaban Tavan, kentin meşhur simidinin Odunpazarı simidi olarak da bilindiğini belirterek, lezzetin arkasındaki süreci şöyle anlatıyor:

“Bizim simidimiz taş fırında pişer. Ustası çok özeldir; usta güzel olursa simit de daha iyi olur. Hamur bekleyecek ve özleşecek. En büyük özelliği pekmezli ve tatlı olmasıdır. Pekmezi olmazsa olmaz, susamı da bol olacak.”

Eskişehir simidi şehir sınırlarını aştı

91 puanla zirveye yerleşen Eskişehir simidi, yalnızca kent sakinlerinin değil, şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Simitçiler, farklı şehirlerden Eskişehir’e gelen ziyaretçilerin simidi paket yaptırarak memleketlerine götürdüğünü belirtiyor.

Simit esnafı Abdulkadir Erşahinli ise Eskişehir simidinin yıllardır kendine özgü bir lezzete sahip olduğunu ifade ederek, farklı şehirlerden gelen müşterilerin de bu farkı dile getirdiğini söylüyor.

İzmir ve İstanbul başta olmak üzere farklı kentlere paketlenerek gönderilen Eskişehir simidi, böylece kentin gastronomik değerleri arasında da kendine önemli bir yer edinmiş durumda.

Ancak İzmitliler sıralamayı kabul etmiyor

Araştırmada İzmit simidinin 87,5 puanla 6’ncı sırada yer alması ise kentte tartışma yarattı.

Eskişehir simidinin birinci, Antakya simidinin ikinci, İzmir gevreğinin üçüncü olduğu sıralamada Ankara ve İstanbul simitleri 88 puanla dördüncülüğü paylaşırken, geleneksel yöntemlerle hazırlanan İzmit simidi 6’ncı sırada kaldı.

İzmitliler ise özellikle odun ateşinde ve taş fırında pişirilen simidin daha üst sıralarda olması gerektiğini savunuyor.

Bir İzmit sakini, “İzmit simidi birinciliği hak ediyor. Ağzının tadını bilmeyenler İzmit simidini 6’ncı sıraya aldı. İzmit simidi bir zevktir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bir başka vatandaş ise yıllardır aynı fırından simit aldığını belirterek, odun ateşinde pişen simidin lezzetinin farklı olduğunu savundu:

“Eskişehir değil, İzmit simidinin birinci olması lazım.”

52 yıllık ustadan dikkat çeken yorum

İzmit’te 52 yıldır simitçilik yapan taş fırın ustası Çetin Altun ise sıralama konusunda farklı bir yaklaşım sergiliyor. Sonuçlara saygı duyduğunu belirten Altun, kendisinin herhangi bir yarışın içinde olmadığını, geleneksel yöntemle simit üretmeye devam ettiğini söylüyor.

Altun’a göre İzmit simidinin en önemli özelliği; taş tabanlı fırında, odun ateşinde ve katkı maddesi kullanılmadan pişirilmesi.

“Orijinal taş fırın simidi yapıyorum” diyen Altun, üretimde yalnızca soğuk su, tuz ve maya kullandıklarını belirtiyor.

Usta, taş fırında simit üretmenin de sanıldığı kadar kolay olmadığını vurguluyor. Fırının belirli aralıklarla dinlendirilmesi gerektiğini, aksi halde tabanın soğuyarak üretim veriminin düştüğünü anlatıyor.

Altun, sıralamaya ilişkin ise “Ben kimseyle yarışmıyorum. Tüm simitler güzel, bütün arkadaşların emeğine sağlık” diyerek tartışmaya mesafeli duruyor.

Simitte lezzet yarışı bitmeyecek gibi

Türkiye’nin farklı kentlerinde farklı tekniklerle hazırlanan simitler, aslında tek bir ürünün ne kadar farklı yorumlanabildiğini ortaya koyuyor. Eskişehir’de pekmez, bol susam ve taş fırın; İzmit’te ise odun ateşi, taş taban ve geleneksel üretim yöntemi öne çıkıyor.

Sonuç ne olursa olsun, simit üzerindeki bu tatlı rekabet Türkiye’nin yerel gastronomi kültürünün zenginliğini de gözler önüne seriyor.

Şimdilik resmi sıralamada zirvenin sahibi 91 puanla Eskişehir simidi. Ancak İzmitlilerin gönlündeki birincinin kim olduğu konusunda sonuç oldukça net: İzmit simidi.